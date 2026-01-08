Prima pagină » Actualitate » Cresc pensiile pentru acești pensionari români, începând cu 1 martie 2026. Cine se încadrează

Cresc pensiile pentru acești pensionari români, începând cu 1 martie 2026. Cine se încadrează

08 ian. 2026, 08:48, Actualitate
Vești bune pentru acești pensionari, pensiile lor vor crește de la 1 martie 2026 cu o sumă destul de consistentă.

Anumite beneficii care sunt asociate pensiilor se calculează în funcție de Indicatorul Social de Referință, acesta reprezintă o valoare în lei, stabilită de stat, care servește drept bază de calcul pentru mai multe beneficii și ajutoare sociale din România.

În cazul beneficiarilor de indemnizație de handicap, chiar dacă acest venit nu este încadrat juridic ca pensie, el se indexează anual la 1 martie. Pentru anul 2026, majorarea va fi corelată cu rata inflației din 2025, estimată în prezent între 9% și 10%, ceea ce va duce la o creștere corespunzătoare a sumelor primite.

Indemnizația de însoțitor: Aceasta crește automat în funcție de salariul minim pe economie. Deoarece salariul minim este programat să crească de la 1 iulie 2026, și această indemnizație va fi ajustată.

Indemnizația pentru pensionarii de invaliditate gradul I (cunoscută și ca indemnizație de însoțitor) nu este legată direct de punctul de pensie, ci este calculată în raport cu salariul minim brut pe economie. Aceasta este o schimbare importantă introdusă prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și normele aplicabile.

Pe baza faptului că în 2026 este așteptată o creștere a salariului minim brut, se estimează că indemnizația pentru gradul I de invaliditate ar putea depăși 2.300 lei în acel an, dacă salariul minim crește suficient.

