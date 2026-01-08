Cresc pensiile pentru acești pensionari români, începând cu 1 martie 2026. Cine se încadrează

Vești bune pentru acești pensionari, pensiile lor vor crește de la 1 martie 2026 cu o sumă destul de consistentă.

Anumite beneficii care sunt asociate pensiilor se calculează în funcție de Indicatorul Social de Referință, acesta reprezintă o valoare în lei, stabilită de stat, care servește drept bază de calcul pentru mai multe beneficii și ajutoare sociale din România.

Cresc pensiile pentru acești pensionari români, începând cu 1 martie 2026

În cazul beneficiarilor de indemnizație de handicap, chiar dacă acest venit nu este încadrat juridic ca pensie, el se indexează anual la 1 martie. Pentru anul 2026, majorarea va fi corelată cu rata inflației din 2025, estimată în prezent între 9% și 10%, ceea ce va duce la o creștere corespunzătoare a sumelor primite.

Indemnizația de însoțitor: Aceasta crește automat în funcție de salariul minim pe economie. Deoarece salariul minim este programat să crească de la 1 iulie 2026, și această indemnizație va fi ajustată.

Indemnizația pentru pensionarii de invaliditate gradul I (cunoscută și ca indemnizație de însoțitor) nu este legată direct de punctul de pensie, ci este calculată în raport cu salariul minim brut pe economie. Aceasta este o schimbare importantă introdusă prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și normele aplicabile.

Pe baza faptului că în 2026 este așteptată o creștere a salariului minim brut, se estimează că indemnizația pentru gradul I de invaliditate ar putea depăși 2.300 lei în acel an, dacă salariul minim crește suficient.