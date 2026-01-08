Valentin Stan: Ultimul glonț al lui Putin în războiul din Ucraina a fost în Caracas

În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a discutat cu gazda despre ultimele evoluții geopolitice, amintindu-și de o emisiune anterioară din anul trecut. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a menționat un material pregătit special, legat de „Meery Christmas Serghei”, evidențiind declarația lui Marco Rubio.

Noi am dat aici un material pe care eu îl pregătisem special. Evident povestea cu „Merry Christmas Serghei”. Numai că tu nu-ți aduci aminte acum, pentru că așa e gândită povestea.

După un schimb rapid de replici, cei doi au exclus războiul din Ucraina ca subiect principal. Dialogul sugerează că declarația lui Rubio a fost făcută într-un context diferit, pregătit intenționat pentru a surprinde publicul.