Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Doctrina Monroe are scopul de protejare a intereselor americane față de interesele externe malefice

Valentin Stan: Doctrina Monroe are scopul de protejare a intereselor americane față de interesele externe malefice

Serdaru Mihaela
08 ian. 2026, 07:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 5 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a detaliat strategia de securitate anunțată recent de Donald Trump, legând-o de celebra Doctrina Monroe. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, purtată alături de gazdă, a subliniat modul în care această doctrină veche de două secole revine în actualitate pentru a proteja interesele americane în Emisfera Vestică.

Marius, noi am mai vorbit despre treaba asta. Asta este strategia de securitate a lui Donald Trump. Ce înseamnă Doctrina Monroe, e o poveste care începe în secolul 19, pe la 1823. Un președinte, un secretar de stat care avea să ajungă după aceea președinte, John Quincy Adams. Și oamenii ăștia au considerat că pot proteja interesele americane dacă formulează această teorie prin care se încerca, formularea era foarte elegantă, voiau să excludă infulențele externe malefice, afirmă Stan.

Valentin Stan a început cu o lecție concisă de istorie, plasând doctrina în anul 1823. Ea a fost formulată de secretarul de stat John Quincy Adams (viitor președinte), la inițiativa președintelui James Monroe. Scopul principal: să apere zona americană de influență de intervențiile externe, în special europene.

Se încerca a se ține zona lor, zona americană de influență, nu numai de influență, că pe vremea aia erau mici. Erau la începutul secolului 19, nu era putere militară să zici că își puteau impune punctul de vedere, spune Stan

Emisiunea subliniază că, dincolo de istorie, Doctrina Monroe reprezintă o filosofie practică: SUA protejează „curtea lor din spate” pentru a evita haosul la ușă.

Recomandarea video

Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce se spune că trifoiul cu patru foi aduce noroc? O istorie a rarității, simbolului și atenției
ANUNȚ Cursurile au fost suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza condițiilor meteo
10:16
Cursurile au fost suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza condițiilor meteo
ANALIZA de 10 Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”
10:00
Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”
ULTIMA ORĂ A căzut în râpă cu maşina chiar lângă biserică. Trei persoane au ajuns la spital
09:55
A căzut în râpă cu maşina chiar lângă biserică. Trei persoane au ajuns la spital
FLASH NEWS Pentru că ninge abundent, Dominic Fritz a ieşit la deszăpezit, pe străzile Timişoarei, fără diacritice la „zăpadă”
09:43
Pentru că ninge abundent, Dominic Fritz a ieşit la deszăpezit, pe străzile Timişoarei, fără diacritice la „zăpadă”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.414. Regiuni întregi din Ucraina, rămase fără energie: rușii au făcut prăpăd în sud-est, lovind cu rachete și drone
09:34
Război în Ucraina, ziua 1.414. Regiuni întregi din Ucraina, rămase fără energie: rușii au făcut prăpăd în sud-est, lovind cu rachete și drone
ACTUALITATE Restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din cauza ninsorilor abundente. DN 68A, complet blocat
09:20
Restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din cauza ninsorilor abundente. DN 68A, complet blocat

Cele mai noi

Trimite acest link pe