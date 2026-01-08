Valentin Stan: Doctrina Monroe are scopul de protejare a intereselor americane față de interesele externe malefice

În emisiunea Marius Tucă Show din 5 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a detaliat strategia de securitate anunțată recent de Donald Trump, legând-o de celebra Doctrina Monroe. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, purtată alături de gazdă, a subliniat modul în care această doctrină veche de două secole revine în actualitate pentru a proteja interesele americane în Emisfera Vestică.

Marius, noi am mai vorbit despre treaba asta. Asta este strategia de securitate a lui Donald Trump. Ce înseamnă Doctrina Monroe, e o poveste care începe în secolul 19, pe la 1823. Un președinte, un secretar de stat care avea să ajungă după aceea președinte, John Quincy Adams. Și oamenii ăștia au considerat că pot proteja interesele americane dacă formulează această teorie prin care se încerca, formularea era foarte elegantă, voiau să excludă infulențele externe malefice, afirmă Stan.

Valentin Stan a început cu o lecție concisă de istorie, plasând doctrina în anul 1823. Ea a fost formulată de secretarul de stat John Quincy Adams (viitor președinte), la inițiativa președintelui James Monroe. Scopul principal: să apere zona americană de influență de intervențiile externe, în special europene.

Se încerca a se ține zona lor, zona americană de influență, nu numai de influență, că pe vremea aia erau mici. Erau la începutul secolului 19, nu era putere militară să zici că își puteau impune punctul de vedere, spune Stan

Emisiunea subliniază că, dincolo de istorie, Doctrina Monroe reprezintă o filosofie practică: SUA protejează „curtea lor din spate” pentru a evita haosul la ușă.