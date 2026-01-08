Boc revine la lopată: „Haideți să ne facem fiecare datoria!”. Comentatorii s-au împărțit rapid în doua tabere

Primarul Emil Boc s-a filmat din nou dând la zăpadă în Cluj Napoca. Edilul i-a îndemnat pe locuitori să îi urmeze exemplul, însă comentariile au fost împărțite în mediul online.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare, Boc îi încuraja pe clujeni să își curețe trotuarul din fața propietății. În caz contrar, edilul a avertizat că amenzile încep de la 500 de lei.

”Ninge din nou foarte frumos la Cluj-Napoca, o iarnă de vis! Dar iarna vine și cu responsabilități. Vă rog, fiecare proprietar să își curețe trotuarul din fața proprietății – persoană fizică sau juridică. Este o obligație civică, morală, de bun-simț, dar și o obligație legală.

Dacă nu se curăță trotuarul, colegii mei vin cu chitanțierul, iar amenda este de la 500 de lei în sus. Sper să nu fie cazul — contăm pe spiritul civic al dumneavoastră să curățăm zăpada.

Noi o să curățăm carosabilul, aleile, parcurile, stațiile de transport în comun, străzile principale și secundare, dar trotuarele, repet, sunt obligația fiecăruia să le curețe.

Spor la treabă și să ne bucurăm de iarna asta frumoasă, dar și cu responsabilitate — cu mai puțină gheață și mai puține accidente!”, a transmis Boc în videoclipul postat pe pagina sa de Facebook.

Cum au interpretat clujenii gestul lui Emil Boc

Totuși, îndemnul său nu a impresionat toți localnicii, iar mulți dintre ei i-au lăsat mesaje răutăcioase în secțiunea de comentarii și au menționat că trotuarul ar trebui curățat de primăria din Cluj Napoca.

„Dacă fiecare își curăță în fața porții, banii de pe impozitele mărite pe ce le cheltuiți?”, a comentat Andrei Fabian.

„Proprietar este primăria, așa că liniștit poliția locală să facă amenzi; pune-i pe consilieri și pe poliția locală să curețe, deoarece trotuarele aparțin de primărie, nu sunt în schița cadastrală a proprietarului”, a adăugat Cristian Lucaciu.

„Și utilajele de deszăpezire când încep? Mâine dimineață? În Mărăști nu am văzut niciunul și ninge de ceva vreme”, a transmis Maria Sara

