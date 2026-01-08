Prima pagină » Actualitate » Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo

08 ian. 2026, 08:58, Actualitate
Joi dimineaţa, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din ultima perioadă perioadă. Şedinţa Comandamentului Energetic urmează să abă loc la ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, urmând ca la ora 11:30, ministrul Energiei să susţine declaraţii de presă.

În Alba, numărul consumatorilor care nu au electricitate a crescut din nou, la peste 4.800, din nouă unităţi administrativ-teritoriale. În judeţ sunt dislocate 24 de generatoare.

Potrivit Prefecturii Alba, joi dimineaţă, numărul utilizatorilor nealimentaţi cu energie electrică este de 4.839 din 9 UAT-uri, iar, în prezent, 10 echipe DEER – Sucursala Alba se afla în teren.

La momentul de faţă sunt dislocate pe raza judeţului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU şi 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcţiune, în zone critice, în funcţie de situaţia din teren, conform analizei DEER, pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectaţi”, a arătat sursa citată.

De altfel, circulaţia pe autostrăzi, drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar 86 e utilaje au intervenit pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

Miercuri seara, autorităţile din judeţul Alba au anunțat că patru localităţi erau nealimentate cu curent electric, mai exact 221 de utilizatori.

De joi vreme se înrăutățește în toată România

În Crișana și Bant vor fi chiar și -7 grade pe la amiază, dar în Dobrogea încă avem valori ridicate și 10 grade pe litoral. Vântul se va intensifica, iar ninsorile vor cuprinde majoritatea zonelor, urmând ca în sud și în sud-est o să fie chiar lapoviță sau ploaie, potrivit Știripesurse.ro.

În Dobrogea și Bărăgan dimineața va începe cu ceață, ploi trecătoare, dar și condiții de lapoviță în Bărăgan. Vântul prinde putere și ajunge la viteze de 70 de km/h, iar temperaturile scad față de ieri. În Dobrogea va fi mai cald decât ar trebui și se vor atinge 10 grade la Constanța.În Moldova sudică și în nordul Munteniei va fi o zi mohorâtă, cu vânt destul de insistent și precipitații sub toate formele. Maximele se vor opri la 2-3 grade, însă din cauza vântului se vor resimți valori mai scăzute de atât.

În jumătatea nordică a Moldovei, dar și în Bucovina va fi din ce în ce mai frig, temperaturile ajungând cu greu la zero grade. Vântul are intensificări pe parcursul zilei, iar ninsorile se extind în acestă zonă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea va fi extrem de rece, cu temperaturi negative toată ziua și ger după lăsarea nopții. În vestul României frigul va deveni și mai greu de suportat. Se vor înregistra cele mai scăzute valori din țară, de -7 grade. Mai vin ceva ninsori pe timpul zilei. La noapte se instalează gerul, iar temperaturile coboară până la -15 grade.

De altfel, atmosfera se răcește și în Transilvania, astăzi vor fi cel mult zero grade și va ninge aproape peste tot. Vântul va fi destul de insistent, iar în zonele montane înalte o să fie viscol puternic.

