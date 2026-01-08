Zăpada şi condiţiile meteo nefavorabile au impus restricţii de circulaţie pe DN 15, între Topliţa şi Borsec.

Timp de 2 ore, camioanele de mare tonaj, de peste 7,5 tone, au fost oprite de autorităţi să mai tranziteze până la deszăpezirea în condiţii de siguranţă a arterei de drum.

DRDP Braşov a anunţat că, de la ora 08.00, circulaţia a fost reluată şi pentru acest segment de autovehicule. Şoferii aflaţi în trafic în acel moment au confirmat reluarea traficului.

