Prima pagină » Actualitate » DRDP Braşov a anunţat că s-a ridicat restricţia de circulaţie de pe DN15 Topliţa-Borsec

DRDP Braşov a anunţat că s-a ridicat restricţia de circulaţie de pe DN15 Topliţa-Borsec

Luiza Dobrescu
08 ian. 2026, 08:52, Actualitate
DRDP Braşov a anunţat că s-a ridicat restricţia de circulaţie de pe DN15 Topliţa-Borsec

Zăpada şi condiţiile meteo nefavorabile au impus restricţii de circulaţie pe DN 15, între Topliţa şi Borsec. 

Timp de 2 ore, camioanele de mare tonaj, de peste 7,5 tone, au fost oprite de autorităţi să mai tranziteze până la deszăpezirea în condiţii de siguranţă a arterei de drum.

DRDP Braşov a anunţat că, de la ora 08.00, circulaţia a fost reluată şi pentru acest segment de autovehicule. Şoferii aflaţi în trafic în acel moment au confirmat reluarea traficului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență

Restricţii de tonaj pe DN7. CNAIR a transmis zilele în care nu vor putea circula maşinile de mare tonaj

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Cursurile au fost suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza condițiilor meteo
10:16
Cursurile au fost suspendate sau organizate online, joi, la zeci de unităţi de învăţământ din 15 judeţe, din cauza condițiilor meteo
ULTIMA ORĂ A căzut în râpă cu maşina chiar lângă biserică. Trei persoane au ajuns la spital
09:55
A căzut în râpă cu maşina chiar lângă biserică. Trei persoane au ajuns la spital
FLASH NEWS Pentru că ninge abundent, Dominic Fritz a ieşit la deszăpezit, pe străzile Timişoarei, fără diacritice la „zăpadă”
09:43
Pentru că ninge abundent, Dominic Fritz a ieşit la deszăpezit, pe străzile Timişoarei, fără diacritice la „zăpadă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dreptul internațional nu a murit în Venezuela”
09:36
Dan Dungaciu: „Dreptul internațional nu a murit în Venezuela”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.414. Regiuni întregi din Ucraina, rămase fără energie: rușii au făcut prăpăd în sud-est, lovind cu rachete și drone
09:34
Război în Ucraina, ziua 1.414. Regiuni întregi din Ucraina, rămase fără energie: rușii au făcut prăpăd în sud-est, lovind cu rachete și drone
ACTUALITATE Restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din cauza ninsorilor abundente. DN 68A, complet blocat
09:20
Restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din cauza ninsorilor abundente. DN 68A, complet blocat
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce se spune că trifoiul cu patru foi aduce noroc? O istorie a rarității, simbolului și atenției
ANALIZA de 10 Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”
10:00
Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”
FLASH NEWS La Tg Jiu, lângă Coloana Infinitului, canalizarea menajeră a scos dejecţiile pe stradă. Localnicii au înfundat-o cu haine second-hand
09:14
La Tg Jiu, lângă Coloana Infinitului, canalizarea menajeră a scos dejecţiile pe stradă. Localnicii au înfundat-o cu haine second-hand
ACTUALITATE „Avalanșă” de apeluri la Salvamont în ultimele 24 de ore. 72 de persoane salvate, 24 transportate la spital
09:06
„Avalanșă” de apeluri la Salvamont în ultimele 24 de ore. 72 de persoane salvate, 24 transportate la spital
ACTUALITATE Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o”
09:00
Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o”
CONTROVERSĂ Europa, pusă în fața unor întrebări dificile după căderea lui Maduro. „Răspunsurile îi vor determina viitorul”
09:00
Europa, pusă în fața unor întrebări dificile după căderea lui Maduro. „Răspunsurile îi vor determina viitorul”
ENERGIE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo
08:58
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo

Cele mai noi

Trimite acest link pe