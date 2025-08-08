Prima pagină » Actualitate » Leacul secret din bucătărie care te poate scăpa de mătreață

Leacul secret din bucătărie care te poate scăpa de mătreață

08 aug. 2025, 16:57, Actualitate
Leacul secret din bucătărie care te poate scăpa de mătreață

Pe piață există numeroase șampoane și loțiuni care promit eliminarea rapidă a mătreții. Din păcate, multe dintre ele nu oferă rezultatele așteptate, în ciuda prețurilor ridicate și a mesajelor promițătoare de pe etichetă. Ce ingredient natural te poate ajuta. Nu implică costuri mari și există deja în bucătărie! În plus, fiind un remediu natural, riscurile pentru pielea sensibilă sunt minime.

Cei care caută soluții naturale se vor bucura să afle că există un remediu simplu, eficient și foarte ieftin. Mai exact, este vorba despre oțetul de mere. Acesta este recunoscut pentru proprietățile sale antifungice și pentru capacitatea de a echilibra pH-ul scalpului, potrivit Click!.

Cum se folosește oțetul de mere pentru mătreață

Pentru a aplica acest tratament, ai nevoie de:

  • jumătate de pahar de oțet de mere
  • jumătate de pahar de apă

Amestecă cele două ingrediente și folosește soluția obținută pentru a-ți masa delicat scalpul. Las-o să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește bine cu apă călduță.

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să repeți tratamentul de două ori pe săptămână. În timp, vei observa că mătreața începe să se reducă semnificativ, iar scalpul tău devine mai sănătos.

Cât de des trebuie aplicat acest tratament

Această metodă este nu doar eficientă, ci și extrem de accesibilă. Nu implică costuri mari și nu necesită produse greu de găsit. Tot ce îți trebuie este deja în bucătărie! În plus, fiind un remediu natural, riscurile pentru pielea sensibilă sunt minime.

Recomandarea autorului: INGREDIENTUL care te scapă de mătreață prin cea mai simplă metodă. Costă 2 lei și se găsește în orice supermarket

Citește și

POLITICĂ Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”
17:04
Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”
SURSE EXCLUSIV Bolojan pune frână inclusiv autostrăzilor / Cel mai mare constructor român scade ritmul
16:58
Bolojan pune frână inclusiv autostrăzilor / Cel mai mare constructor român scade ritmul
ULTIMA ORĂ Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră
16:49
Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră
ACTUALITATE Brânza ciobanilor sinistrați din Suceava, SALVATĂ cu elicopterul Black Hawk al SMURD
16:46
Brânza ciobanilor sinistrați din Suceava, SALVATĂ cu elicopterul Black Hawk al SMURD
ULTIMA ORĂ Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională
16:13
Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională
ACTUALITATE Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430%
15:53
Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430%
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Evz.ro
Iubire ca în filme, telenovela care a făcut istorie. A avut audiențe record
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
SĂNĂTATE Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”
16:50
Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”
SHOWBIZ Ce spune românul care i-a făcut „cinste” lui POST MALONE la Cluj: „Omul e de treabă, foarte calm” Celebrul artist, cap de afiș la UNTOLD
16:47
Ce spune românul care i-a făcut „cinste” lui POST MALONE la Cluj: „Omul e de treabă, foarte calm” Celebrul artist, cap de afiș la UNTOLD
EXTERNE Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”
16:42
Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”
POLITICĂ Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”
15:54
Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe”
EXTERNE China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război
15:34
China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război
OFICIAL A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență
15:34
A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență