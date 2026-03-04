Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului

Există riscul ca aproape 10 milioane de lei din bani publici să fie aruncaţi pe apa sâmbetei din cauză că parlamentarii români nu pun pe ordinea de zi a plenului Legea Referendumului, în urma turului de scrutin din 24 noiembrie 2024, iniţiat de fostul primar al Capitalei şi actualmente preşedintele României, Nicuşor Dan.

Potrivit referendumului, bucureştenii au votat ca banii din taxe şi impozite să ajungă toţi la Primăria Capitalei şi de acolo să fie împărţiţi pe sectoare, iar primarul general al Bucureştiului să fie singurul care să emită autorizaţii de construcţie pe întreg teritoriul municipiului.

Pentru că proiectul de lege depus de Cătălin Drulă(USR) a trecut tacit de Senatul României, după expirarea celor 60 de zile legale şi urmează ca deputaţii, în calitate de Cameră deciyională, să se pronunţe.

Pentru că există riscul ca acest propiect să nu fie pus pe ordinea de zi nici la Camera Deputaţilor, cei de la USR au convocat o conferinţă de presă în care să justifice motivul pentru care rezultatul votului bucureştenilor din 24 noiembrie 2024 nu a fost încă pus în practică.

„Politicienii trebuie să respecte toate referendumurile. Această lege a fost adoptată în prima Cameră, tacit. A expirat termenul de 60 de zile. Legea a trecut fără să fie votată. Colegii mei s-au luptat, s-au luptat să fie pusă pe Ordinea de Zi a Guvernului. PNL şi PSD nu au dorit dezbaterea acestei legi la Senat. Acea lege transpune voinţa bucureştenilor. Acum, legea vine la Camera Deputaţilor. Fac un apel să o votăm, să nu mai avem acest gen de târguială. Să punem pe Ordinea de Zi a Camerei Deputaţilor această lege şi s-o adoptăm”, a transmis fostul candidat la Primăria Capitalei,

Legea a fost adoptată tacit de Senat, fără nicio dezbatere, iar miercuri Cătălin Drulă, deputat USR, a cerut ca PSD și PNL să pună de urgență în dezbatere parlamentară legea care transpune rezultatul referendumului pentru bugetul unic al municipiului București.

Proiectul legislativ prevede ca impozitul pe venit colectat în București să revină unui singur buget municipal, global, eliminând astfel fragmentarea actuală a finanțelor capitalei între primăria generală și cele șase primării de sector.

Drulă a reamintit că, până în 2001, Bucureștiul a funcționat cu un singur buget municipal: „Făcând un singur buget municipal – nu e o noutate. A fost așa până în 2001, când exista un singur buget al orașului. Prima dată se aprobau sistemele mari, apoi mergeau banii la sectoare. Acesta nu e un stat modern, în care regulile se aplică în fiecare an în funcție de cine e la conducere.”

