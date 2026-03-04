Vremea bună nu ține mult, urmează răciri bruște în țară. Ce zone sunt vizate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Vreme frumoasă și temperaturi peste media începutului de martie, urmate de o ușoară răcire în est – aceasta este prognoza meteo emisă de meteorologi, exclusiv pentru GÂNDUL, valabilă pentru următoarele zile în România.

Temperaturile cresc peste normal, apoi scad în est

Meteorolgii au transmis că astăzi, la nivel național, vremea este frumoasă și caldă pentru această perioadă. Maximele se încadrează, în general, între 6 și 16 grade. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, însă spre seară se va înnora în vestul și nord-vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat.

În București , astăzi vremea este frumoasă, cu o maximă de 13–14 grade și cer predominant senin. Mâine, temperaturile rămân peste normal (13–14 grade ziua, 1–3 grade noaptea), cu înnorări și posibile ploi slabe spre seară. Poimâine, maxima va fi în jur de 12 grade, iar minima între -2 și 0 grade, cu cer mai mult noros și șanse reduse de precipitații. La nivel național, în special dimineața și noaptea, local se va forma ceață.

Ceață dimineața și nopți reci în depresiuni

Mâine, valorile termice vor continua să crească în cea mai mare parte a țării. ”Maximele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar minimele între -7 și 4 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe în vest, centru și în extremitatea sudică, iar seara și noaptea mai ales în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în nord, nord-vest și în centrul Moldova, izolat în nordul Oltenia și la munte”, au transmis meteorologii.

Poimâine, temperaturile vor scădea în Moldova, Dobrogea și estul Muntenia. ”În aceste regiuni vor fi înnorări, izolat ploi slabe, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45–55 km/h. În restul țării, valorile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă”

Maximele poimâine se vor situa între 6 și 15 grade, iar minimele vor coborî până la -10 grade în depresiunile din estul Transilvania și vor ajunge la aproximativ 5 grade în dealurile de vest. În sud vor fi înnorări temporare pe timpul nopții, iar ploi slabe pot apărea izolat în zona montană și submontană a Olteniei.

AUTORUL RECOMANDĂ