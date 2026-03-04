Prima pagină » Vremea » Vremea bună nu ține mult, urmează răciri bruște în țară. Ce zone sunt vizate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Vremea bună nu ține mult, urmează răciri bruște în țară. Ce zone sunt vizate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

04 mart. 2026, 13:08, Vremea
Vremea bună nu ține mult, urmează răciri bruște în țară. Ce zone sunt vizate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Vreme frumoasă și temperaturi peste media începutului de martie, urmate de o ușoară răcire în est – aceasta este prognoza meteo emisă de meteorologi, exclusiv pentru GÂNDUL, valabilă pentru următoarele zile în România.

Temperaturile cresc peste normal, apoi scad în est

Meteorolgii au transmis că astăzi, la nivel național, vremea este frumoasă și caldă pentru această perioadă. Maximele se încadrează, în general, între 6 și 16 grade. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, însă spre seară se va înnora în vestul și nord-vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat.

  • În București, astăzi vremea este frumoasă, cu o maximă de 13–14 grade și cer predominant senin. Mâine, temperaturile rămân peste normal (13–14 grade ziua, 1–3 grade noaptea), cu înnorări și posibile ploi slabe spre seară. Poimâine, maxima va fi în jur de 12 grade, iar minima între -2 și 0 grade, cu cer mai mult noros și șanse reduse de precipitații. La nivel național, în special dimineața și noaptea, local se va forma ceață.

Ceață dimineața și nopți reci în depresiuni

Mâine, valorile termice vor continua să crească în cea mai mare parte a țării. ”Maximele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar minimele între -7 și 4 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe în vest, centru și în extremitatea sudică, iar seara și noaptea mai ales în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în nord, nord-vest și în centrul Moldova, izolat în nordul Oltenia și la munte”, au transmis meteorologii.

Poimâine, temperaturile vor scădea în Moldova, Dobrogea și estul Muntenia. ”În aceste regiuni vor fi înnorări, izolat ploi slabe, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45–55 km/h. În restul țării, valorile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă”

Maximele poimâine se vor situa între 6 și 15 grade, iar minimele vor coborî până la -10 grade în depresiunile din estul Transilvania și vor ajunge la aproximativ 5 grade în dealurile de vest. În sud vor fi înnorări temporare pe timpul nopții, iar ploi slabe pot apărea izolat în zona montană și submontană a Olteniei.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cu ce temperaturi începe primăvara. Unde plouă și unde persistă ceața. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul

În ce zone din România vor fi temperaturi mai mari decât cele normale pentru sfârșitul lui februarie. ANM, prognoză detaliată pentru Gândul

Recomandarea video

Citește și

METEO Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
08:30
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather
METEO Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
08:58, 02 Mar 2026
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
ACTUALITATE Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori în București. Pe ce dată vine primăvara, de fapt
11:06, 28 Feb 2026
Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori în București. Pe ce dată vine primăvara, de fapt
METEO Ninge 3 zile la rând în București, începând cu această dată. Anunțul crunt făcut de meteorologii Accuweather
07:38, 26 Feb 2026
Ninge 3 zile la rând în București, începând cu această dată. Anunțul crunt făcut de meteorologii Accuweather
METEO Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin
22:34, 25 Feb 2026
Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin
METEO Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București
13:47, 25 Feb 2026
Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce vorbitul cu străinii este recomandat și ce pierdem atunci când renunțăm la acest reflex?
ULTIMA ORĂ MAE anunţă că aproape două sute de români se întorc miercuri în ţară, din Israel
14:18
MAE anunţă că aproape două sute de români se întorc miercuri în ţară, din Israel
SPORT Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
14:07
Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
INEDIT Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
14:05
Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
DECIZIE Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
14:01
Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
SPORT „Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
13:57
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
REACȚIE „Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
13:53
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul

Cele mai noi

Trimite acest link pe