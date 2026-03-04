Supranumit „Oracolul din Bălcești” pentru acuratețea predicțiilor sale (una dintre ele fiind aceea că Nicușor Dan va ieși președinte atunci când acesta nu candidase nici măcar pentru al doilea mandat la Primăria Capitalei), Dumitru Dragomir a fost invitat în emisiunea marca Gândul Ai Aflat! Personaj pitoresc, fostul investitor în fotbal a purtat un dialog fără mănuși cu jurnalistul Ionuț Cristache pe tema crizei politice, economice și sociale cu care se confruntă România.

Într-o intervenție live din studioul Gândul, fostul patron din fotbal a avertizat că pe români îi așteaptă vremuri grele în acest an. Ceea ce a fost până acum și recesiunea e doar un preambul al adevăratei crize, spune Dragomir.

Ionuț Cristache: Suntem în plină criză, ziceți.

Dumitru Dragomir: Domne, suntem în semi-criză.

Cristache: Se va adânci?

Dragomir: Daaa, categoric mă frate.

Cristache: Păi hai să facem o profeție.

Dragomir: Stai să vezi în septembrie.

Cristache: Aoleu, ce se întâmplă? Știți cum? O aud așa: stai să vezi în octombrie că vin primele facturi așa. Stai să vezi în februarie că vin sărbătorile. Stai să vezi… Acuma să așteptăm septembrie?

Dragomir: Nu, e destul de rău și acum. Pe mine mă deranjează altceva, sunt pensionari care mor cu zile pentru că le-au plecat copiii în străimătate. Le trimite câte o sută, două de dolari care ar trăi, dar nu pot să se dea jos din pat, să-și taie lemne. Nu-i ajută nimeni, mor cu zile băi. Sunt comune în care 70-80 la sută din forța de muncă a comunei sunt plecați din țară. Am întrecut Siria, suntem singura țară din ultima sută de ani care am pierdut 40-42% din populația țării pe timp de pace.

