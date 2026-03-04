Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ce vine peste România, potrivit „Oracolului din Bălcești”. Dumitru Dragomir: “Stai să vezi în septembrie“

Ce vine peste România, potrivit „Oracolului din Bălcești”. Dumitru Dragomir: “Stai să vezi în septembrie“

04 mart. 2026, 12:57, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Supranumit „Oracolul din Bălcești” pentru acuratețea predicțiilor sale (una dintre ele fiind aceea că Nicușor Dan va ieși președinte atunci când acesta nu candidase nici măcar pentru al doilea mandat la Primăria Capitalei), Dumitru Dragomir a fost invitat în emisiunea marca Gândul Ai Aflat! Personaj pitoresc, fostul investitor în fotbal a purtat un dialog fără mănuși cu jurnalistul Ionuț Cristache pe tema crizei politice, economice și sociale cu care se confruntă România. 

Într-o intervenție live din studioul Gândul, fostul patron din fotbal a avertizat că pe români îi așteaptă vremuri grele în acest an. Ceea ce a fost până acum și recesiunea e doar un preambul al adevăratei crize, spune Dragomir.

Ionuț Cristache: Suntem în plină criză, ziceți.

Dumitru Dragomir: Domne, suntem în semi-criză.

Cristache: Se va adânci?

Dragomir: Daaa, categoric mă frate.

Cristache: Păi hai să facem o profeție.

Dragomir: Stai să vezi în septembrie.

Cristache: Aoleu, ce se întâmplă? Știți cum? O aud așa: stai să vezi în octombrie că vin primele facturi așa. Stai să vezi în februarie că vin sărbătorile. Stai să vezi… Acuma să așteptăm septembrie?

Dragomir: Nu, e destul de rău și acum. Pe mine mă deranjează altceva, sunt pensionari care mor cu zile pentru că le-au plecat copiii în străimătate. Le trimite câte o sută, două de dolari care ar trăi, dar nu pot să se dea jos din pat, să-și taie lemne. Nu-i ajută nimeni, mor cu zile băi. Sunt comune în care 70-80 la sută din forța de muncă a comunei sunt plecați din țară. Am întrecut Siria, suntem singura țară din ultima sută de ani care am pierdut 40-42% din populația țării pe timp de pace.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
12:11
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
18:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
EXCLUSIV Dumitru Dragomir: ”Din alegeri am înțeles că este inutil să mai vorbim/Dacă turul 2 se da înapoi, cine ieșea președinte?/Sistemul a pus piciorul”
17:43
Dumitru Dragomir: ”Din alegeri am înțeles că este inutil să mai vorbim/Dacă turul 2 se da înapoi, cine ieșea președinte?/Sistemul a pus piciorul”
EXCLUSIV Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan”
16:37
Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan”
EXCLUSIV Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
16:17
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
EXCLUSIV Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
15:57
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Orez sârbesc de post. Trucul folosit de gospodine la această rețetă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce vorbitul cu străinii este recomandat și ce pierdem atunci când renunțăm la acest reflex?
SPORT Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
14:07
Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
INEDIT Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
14:05
Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
DECIZIE Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
14:01
Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
SPORT „Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
13:57
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
REACȚIE „Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
13:53
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
CONTROVERSĂ Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”
13:52
Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”

Cele mai noi

Trimite acest link pe