Prima pagină » Actualitate » Cele mai sigure țări în care ai putea trăi, dacă un război ar izbucni

Cele mai sigure țări în care ai putea trăi, dacă un război ar izbucni

04 mart. 2026, 13:48, Actualitate
Cele mai sigure țări în care ai putea trăi, dacă un război ar izbucni

În cazul izbucnirii unui nou război global, doar câteva locuri din lume ar fi sigure pentru trai. După ce președintele american Donald Trump a dus la capăt amenințarea de a ataca Iranul dacă nu va semna acordul privind armele nucleare, oamenii au început să se întrebe care ar fi cele mai potrivite țări în care ar putea trăi, în cazul unui război global.

Izbucnirea unui război major ar afecta o mare parte a lumii, dar unele locuri ar rămâne sigure datorită amplasării lor geografice sau neutralității. Un guvern neutru nu ia partea unei părți atunci când izbucnește un conflict între țări terțe și stabilește limite clare privind cooperarea sa în materie de apărare, relatează Larazon.

Cele mai sigure țări în care ai putea trăi, în cazul izbucnirii unui război global

Elveția este cel mai reprezentativ exemplu. În 1815, în urma Congresului de la Viena , puterile europene i-au recunoscut neutralitatea permanentă. De atunci, a evitat implicarea în războaie. Nu este membră NATO și își concentrează politica de securitate pe autoapărare și diplomație.

Liechtenstein și-a dizolvat armata în 1868 și își menține neutralitatea, deși apărarea sa depinde de cooperarea cu Elveția. Turkmenistanul a obținut recunoașterea neutralității sale din partea ONU în 1995, iar Malta a inclus neutralitatea în Constituția sa în 1987, deși cooperează cu Uniunea Europeană în materie civilă.

Antarctica este continentul situat în cel mai sudic punct al planetei și se află la o mare distanță de țările cu arme nucleare, ceea ce îl face unul dintre cele mai sigure locuri pentru supraviețuire.

În afara Europei, Costa Rica iese în evidență ca un caz unic. Țara și-a desființat armata în 1948, după un război civil, și a proclamat neutralitatea perpetuă, activă și neînarmată în 1983.

Islanda este recunoscută ca fiind una dintre cele mai pașnice țări din lume, neparticipând niciodată la un război sau o invazie la scară largă. Singura sa implicare a fost cu Ucraina, cu care a semnat acorduri de finanțare și transport.

A doua țară din Indicele Global al Păcii, după Islanda, este Noua Zeelandă , care și-a menținut neutralitatea în majoritatea conflictelor, în ciuda faptului că a oferit sprijin economic Ucrainei după invazia rusească.

O altă țară care, în general, își menține neutralitatea politică este Indonezia, care acționează independent. Una dintre cele mai mari preocupări ale sale este realizarea păcii mondiale.

Tuvalu este un alt loc „sigur”. Situat în Oceanul Pacific, între Hawaii și Australia, are o populație de 11.000 de locuitori. Infrastructura țării este destul de deficitară, iar resursele naturale sunt limitate, așa că nu este un loc deosebit de atractiv.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
14:01
Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
SPORT „Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
13:57
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
ANUNȚ Războiul din Orientul Mijlociu. Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti, transmite Ministerul de Externe
13:45
Războiul din Orientul Mijlociu. Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti, transmite Ministerul de Externe
MENIU Mihaela Bilic dezvăluie un meniu „ieftin, bun și sănătos”. „De când n-ați mai mâncat?”
13:23
Mihaela Bilic dezvăluie un meniu „ieftin, bun și sănătos”. „De când n-ați mai mâncat?”
SPORT Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului
12:44
Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului
ULTIMA ORĂ Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului
12:38
Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Orez sârbesc de post. Trucul folosit de gospodine la această rețetă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce vorbitul cu străinii este recomandat și ce pierdem atunci când renunțăm la acest reflex?
SPORT Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
14:07
Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
INEDIT Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
14:05
Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
REACȚIE „Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
13:53
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
CONTROVERSĂ Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”
13:52
Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
13:44
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
ECONOMIE Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate
13:41
Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate

Cele mai noi

Trimite acest link pe