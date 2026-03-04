Cele mai sigure țări în care ai putea trăi, dacă un război ar izbucni

În cazul izbucnirii unui nou război global, doar câteva locuri din lume ar fi sigure pentru trai. După ce președintele american Donald Trump a dus la capăt amenințarea de a ataca Iranul dacă nu va semna acordul privind armele nucleare, oamenii au început să se întrebe care ar fi cele mai potrivite țări în care ar putea trăi, în cazul unui război global.

Izbucnirea unui război major ar afecta o mare parte a lumii, dar unele locuri ar rămâne sigure datorită amplasării lor geografice sau neutralității. Un guvern neutru nu ia partea unei părți atunci când izbucnește un conflict între țări terțe și stabilește limite clare privind cooperarea sa în materie de apărare, relatează Larazon.

Cele mai sigure țări în care ai putea trăi, în cazul izbucnirii unui război global

Elveția este cel mai reprezentativ exemplu. În 1815, în urma Congresului de la Viena , puterile europene i-au recunoscut neutralitatea permanentă. De atunci, a evitat implicarea în războaie. Nu este membră NATO și își concentrează politica de securitate pe autoapărare și diplomație.

Liechtenstein și-a dizolvat armata în 1868 și își menține neutralitatea, deși apărarea sa depinde de cooperarea cu Elveția. Turkmenistanul a obținut recunoașterea neutralității sale din partea ONU în 1995, iar Malta a inclus neutralitatea în Constituția sa în 1987, deși cooperează cu Uniunea Europeană în materie civilă.

Antarctica este continentul situat în cel mai sudic punct al planetei și se află la o mare distanță de țările cu arme nucleare, ceea ce îl face unul dintre cele mai sigure locuri pentru supraviețuire.

În afara Europei, Costa Rica iese în evidență ca un caz unic. Țara și-a desființat armata în 1948, după un război civil, și a proclamat neutralitatea perpetuă, activă și neînarmată în 1983.

Islanda este recunoscută ca fiind una dintre cele mai pașnice țări din lume, neparticipând niciodată la un război sau o invazie la scară largă. Singura sa implicare a fost cu Ucraina, cu care a semnat acorduri de finanțare și transport.

A doua țară din Indicele Global al Păcii, după Islanda, este Noua Zeelandă , care și-a menținut neutralitatea în majoritatea conflictelor, în ciuda faptului că a oferit sprijin economic Ucrainei după invazia rusească.

O altă țară care, în general, își menține neutralitatea politică este Indonezia, care acționează independent. Una dintre cele mai mari preocupări ale sale este realizarea păcii mondiale.

Tuvalu este un alt loc „sigur”. Situat în Oceanul Pacific, între Hawaii și Australia, are o populație de 11.000 de locuitori. Infrastructura țării este destul de deficitară, iar resursele naturale sunt limitate, așa că nu este un loc deosebit de atractiv.

