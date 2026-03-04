Un submarin necunoscut a atacat o navă iraniană de război lângă Sri Lanka. Peste 100 de dispăruți, zeci de răniți

Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute și 78 ar fi fost rănite, după ce un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastei din Sri Lanka, relatează The Independent, care citează surse Reuters din cadrul marinei și ministerului apărării din Sri Lanka.

Un purtător de cuvânt al marinei țării a contestat cifrele, dar a confirmat că 32 de persoane rănite sunt internate în spital după ce au fost salvate de marină.

Ministrul de externe al Sri Lanka a declarat în fața parlamentului că armata țării a salvat 32 de marinari „grav răniți” aflați la bordul fregatei iraniene Iris Dena, care s-a scufundat. Vijitha Herath a spus că marina Sri Lanka a primit informații că nava cu 180 de persoane la bord se afla în pericol și că statul insular a trimis nave și avioane ale forțelor aeriene într-o misiune de salvare.

Dr. Anil Jasinghe, un oficial al Ministerului Sănătății, a confirmat, de asemenea, că 32 de persoane au fost salvate de pe nava militară iraniană care se scufunda și au fost internate într-un spital. Cu toate acestea, el a spus că una dintre ele se află în stare critică, șapte primesc tratament de urgență, iar celelalte sunt tratate pentru leziuni minore.

Purtătorul de cuvânt al marinei din Sri Lanka a declarat că operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare, după ce un submarin a atacat o navă iraniană în largul coastelor țării.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că 32 de marinari au fost răniți în incident și au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale după ce au fost salvați de marină.

În acest moment, nu există informații suplimentare cu privire la autorul atacului submarin, precizează Sky News.

