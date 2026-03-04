Prima pagină » Actualitate » Războiul din Orientul Mijlociu. Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti, transmite Ministerul de Externe

Războiul din Orientul Mijlociu. Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti, transmite Ministerul de Externe

Nicolae Oprea
04 mart. 2026, 13:45, Actualitate
Războiul din Orientul Mijlociu. Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti, transmite Ministerul de Externe
Insula Palm Jumeirah sub asaltul iranian. Foto: Facebook Nicolae Băciuț

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că două zboruri operate de FlyDubai sunt programate astăzi, 4 martie 2026, ora 18.35 și pe 5 martie 2026, la ora 03.30, din Dubai spre București.

„Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor.

Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, transmite MAE.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a anunţat marţi că peste 3.000 de cetăţeni români aflaţi în ţări din zona Golfului solicită în mod concret ajutor pentru repatriere.

Copii români blocați în Dubai

28 de copii din Vrancea, însoțiți de 2 profesoare, sunt blocați în Dubai, pe fondul conflictului declanșat în Orientul Mijlociu. Cazul lor nu este singular, însă, pentru că alți 31 de elevi și 10 profesori din Neamț se află în Emiratele Arabe Unite, Israel și Egipt, iar întoarcerea în România nu este, deocamdată, posibilă.

  • Gândul a prezentat informații de ultimă oră (mai multe detalii AICI) despre copiii din Vrancea, ajunși în Dubai printr-o vacanță intersemestrială organizată de un centru Cambridge.
  • Copiii au fost vizitați de consulul României și se află cazați la un hotel, numai că încă nu se știe când vor putea să zboare către România, în contextul tensiunilor în creștere dintre SUA – Israel și Iran.

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
14:01
Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant
SPORT „Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
13:57
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei
INEDIT Cele mai sigure țări în care ai putea trăi, dacă un război ar izbucni
13:48
Cele mai sigure țări în care ai putea trăi, dacă un război ar izbucni
MENIU Mihaela Bilic dezvăluie un meniu „ieftin, bun și sănătos”. „De când n-ați mai mâncat?”
13:23
Mihaela Bilic dezvăluie un meniu „ieftin, bun și sănătos”. „De când n-ați mai mâncat?”
SPORT Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului
12:44
Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului
ULTIMA ORĂ Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului
12:38
Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Orez sârbesc de post. Trucul folosit de gospodine la această rețetă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce vorbitul cu străinii este recomandat și ce pierdem atunci când renunțăm la acest reflex?
SPORT Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
14:07
Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău
INEDIT Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
14:05
Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați
REACȚIE „Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
13:53
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
CONTROVERSĂ Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”
13:52
Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora”
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
13:44
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
ECONOMIE Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate
13:41
Cel mai mare șantier naval din România, scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate

Cele mai noi

Trimite acest link pe