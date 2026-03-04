Prima pagină » Actualitate » Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului

04 mart. 2026, 12:44, Actualitate
Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri / Sursa FOTO: Profimedia

Cătălina Ponor rămâne prima gimnastă română care în epoca modernă a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice. Acum, ea a devenit tot mai implicată în afaceri, după cum remarcă PROSPORT.

Fosta mare campioană nu mai este atât de implicată în sportul pe care îl adoră și l-a practicat din copilărie.

Ponor, o femeie de afaceri

În schimb, ea s-a lansat puternic în afaceri: a lansat un brand de echipament sportiv.

Cătălina Ponor s-a retras din activitate în 2017, după o carieră de 26 de ani. Ultimul concurs la care a participat a fost în noiembrie 2017, o gală internațională de gimnastică organizată în Mexic, unde a cucerit trei medalii, două de aur şi una de argint.

Departe de sala de sport, ea s-a căsătorit, a născut de două ori, iar acum s-a lansat în afaceri, notează Prosport.

Tripla campioană olimpică tocmai ce și-a lansat un brand de echipament sportiv dedicat tinerelor gimnaste. Evident, produsul îi poartă numele, fiind creat cu grijă și atenție la detalii, testat pentru confort și siguranță, inspirat de mișcări reale din antrenament, gândit să ofere libertate, încredere și un strop de magie, pentru că fiecare mică gimnastă are un vis, după cum transmite chiar Cătălina Ponor.

„Astăzi am fost în sala de gimnastică. Aici, unde a început totul. Printre copii, energie, emoție și visuri mari. Dar azi e o zi specială. Pentru că visul meu merge mai departe. Am lansat oficial site-ul CATALINA PONOR SPORTSWEAR. Un brand născut din disciplină, performanță și dragoste pentru sport. Tot ce am învățat pe saltea, în ani de muncă, am pus acum într-un proiect al meu. Pentru voi. Pentru generația care vine. Pentru toți cei care cred în puterea sportului.

Vă aștept pe pagina brandului să descoperiți colecția și noul nostru site, https://catalinaponor.ro. Dream. Work. Become”, este mesajul transmis de marea campioană pe contul de instagram.

Ce afaceri mai deține Ponor

Cătălina Ponor spune că noul proiect este unul în care a pus mult suflet și își dorește să dezvolte acest brand. După ce și-a încheiat cariera competițională, a simțit nevoia să rămână aproape de lumea gimasticii, inspirând o nouă generație de sportive. Este modul ei de a oferi ceva înapoi comunității care a susținut-o.

Absolut toate echipamentele de la „Cătălina Ponor Sportswear” sunt create în România, fabricate responsabil și rezistente la mișcare. De asemenea, produsele au fost testate în antrenamente, iar materialele sunt sigure pentru copii. În plus, echipamentele au fost aprobate de antrenori și au un confort garantat, fiind îndrăgite de mame și micile gimnaste.

Pe lângă acest business, Ponor mai deține acasă, la Constanța, în orașul natal, o sală de fitness – „Cătălina Ponor body-fit”.

Să mai spunem și că, în mai 2025, ea a devenit cel de-al 12-lea nume din sportul românesc inclus în International Gymnastics Hall of Fame.

