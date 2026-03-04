Prima pagină » Știri politice » „Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul

Gazetarul Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au ales să nu intoneze imnul statului înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. „Știu bine că pot fi executate îndată ce vor reveni în Iran”, spune jurnalistul.

Înaintea partidei din Grupa A împotriva selecționatei Coreei de Sud, desfășurată pe stadionul Gold Coast din Queensland, fotbalistele iraniene au rămas nemișcate. Privind fix înainte, acestea au refuzat să cânte imnul național în momentele premergătoare fluierului de start.

„Știu bine că pot fi executate ”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu laudă jucătoarele iraniene pentru curajul lor.

„Semnul monstrului, semnul curajului. Două sentimente se ciocnesc în mine când am în fața ochilor jucătoarele iraniene de fotbal tăcând intens în timp ce imnul țării lor curge din difuzoare: mă bucură nespus să văd cât de curajoase și demne sunt, căci știu bine că pot fi executate îndată ce vor reveni în Iran; mă întristează nespus chipurile lor întunecate și asprite de suferință, arătate lumii pe stadionul Gold Coast din democratica Australie, care nu cunoaște nici dictatura, nici războiul pe teritoriul lui. Semnul monstrului de acasă este pe capul lor: hijabul negru care le acoperă gâtul și părul. Dar părul sportivelor nu în întregime, jumătatea din față a capului e liberă, ceea ce le poate aduce pușcăria sau moartea. Hijabul e menit să le acopere și creierul, nu numai podoaba capilară. Este echivalentul pielii de cămilă crude care, pusă pe capul omului, se strânge până când îl preface într-un mancurt complet lipsit de voință”, notează Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Meciul, care a reprezentat prima apariție oficială a echipei de la izbucnirea recentelor violențe în regiune, s-a încheiat cu victoria Coreei de Sud, scor 3-0.

„Au pierdut cu 3-0 meciul din Cupa Asiei cu Coreea de Sud. Nu vor câștiga această Cupă. În schimb, au învins, pentru lumea întreagă, teama de regimul ayatollahilor casapi de oameni.

Apare însă întrebarea: de ce s-a permis de către FIFA intonarea imnului Iranului, în vreme ce imnul Rusiei, țară la fel de dictatorială și bestială, e interzis în competițiile sportive? Probabil că este ideea interlopului Infifantino Mondialu`.

Woman is the Nigger of the World – poate că niciodată n-am simțit atât de apăsat cuvintele melodiei lui John Lenon. Căci disprețul și sălbăticia stăpânitorilor Iarnului față de femei se regăsesc, legiferate sau nu, în multe alte țări…”, precizează jurnalistul.

