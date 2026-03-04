Prima pagină » Actualitate » De ce recomandă nutriționiștii semințele de dovleac: susțin masa musculară și reglează digestia

04 mart. 2026, 12:32, Actualitate
Semințele de dovleac au devenit una dintre cele mai recomandate opțiuni de către nutriționiști. Mici ca mărime, dar cu o valoare nutrițională mare, acestea se remarcă prin conținutul lor de magneziu, proteine ​​vegetale și fibre, care sunt nutrienți cheie pentru dezvoltarea musculară și buna funcționare a sistemului digestiv.

Semințele de dovleac un aliat nutrițional benefic

Semințele de dovleac conțin o cantitate semnificativă de proteine ​​vegetale, esențiale pentru repararea și creșterea țesutului muscular. Pentru cei care practică antrenament de forță sau doresc să își crească masa musculară, acest nutrient este esențial, deoarece contribuie la recuperarea după antrenament.

În plus, conținutul lor ridicat de magneziu joacă un rol decisiv în funcția musculară. Acest mineral este implicat în contracția și relaxarea musculară, ajută la reducerea oboselii și promovează echilibrul electrolitic.

Un aport adecvat poate preveni crampele și poate îmbunătăți performanța fizică. Magneziul joacă, de asemenea, un rol în sinteza proteinelor, consolidând importanța sa în dezvoltarea musculară. Prin urmare, includerea alimentelor bogate în acest mineral este deosebit de benefică în perioadele de antrenament intens.

Îmbunătățesc digestia și sănătatea intestinelor

Un alt punct forte al acestor semințe este conținutul lor de fibre. Această componentă promovează tranzitul intestinal și ajută la prevenirea constipației. Prin îmbunătățirea tranzitului natural, facilitează eliminarea deșeurilor și contribuie la o microbiotă intestinală mai echilibrată.

Fibrele creează, de asemenea, o senzație mai mare de sațietate, ceea ce poate fi util pentru cei care doresc să își gestioneze greutatea fără a recurge la diete restrictive. Un sistem digestiv sănătos nu numai că influențează confortul zilnic, ci și absorbția corectă a nutrienților.

În plus, semințele de dovleac conțin grăsimi sănătoase, în special acizi grași nesaturați, care contribuie la protecția cardiovasculară și reduc inflamația.

Cum să le încorporați în dieta zilnică

Unul dintre avantajele lor este versatilitatea lor. Pot fi consumate singure ca gustare, adăugate în salate, iaurt sau smoothie-uri și chiar folosite ca topping în supe sau preparate cu legume. De asemenea, pot fi măcinate și încorporate în aluat de pâine sau produse de patiserie de casă.

Experții recomandă optarea pentru versiuni naturale, fără sare adăugată, pentru a evita excesul de sodiu. O porție moderată pe zi – aproximativ o mână – este suficientă pentru a culege beneficiile lor fără a depăși aportul caloric. Un complement, nu un înlocuitor.

Deși proprietățile lor sunt remarcabile, este important să ne amintim că niciun aliment singular nu produce rezultate miraculoase. Creșterea masei musculare necesită un antrenament adecvat și o dietă echilibrată, în timp ce îmbunătățirea digestiei depinde de o combinație de obiceiuri sănătoase.

