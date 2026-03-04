Prima pagină » Video » George Butunoiu, consultant executive search, la Gândul „HR Power Players”: Recrutarea nu se mai face pe competențe tehnice

George Butunoiu, consultant executive search, la Gândul „HR Power Players”: Recrutarea nu se mai face pe competențe tehnice

Oana Zvobodă
04 mart. 2026, 13:24, Video

George Butunoiu, consultant executive search, a precizat în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” că piața muncii are capacitatea de a se autoregla și, astfel, nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește dispariția locurilor de muncă, o dată cu apariția noilor tehnologii.

Antreprenorii rezolvă problemele cel mai bine și cel mai repede, spune George Butunoiu.

„Toată conferința s-a dus de la început și până până la sfârșit către inteligența artificială, ceea ce nu e rău, însă ce am observat e că au subestimat foarte, foarte mult capacitatea pieței de a se autoregla. S-a vorbit cu multă îngrijorare, și oficialități, și cei din business despre ce o să se întâmple mai departe, dacă dispar joburi și așa mai departe.

Experiența de până acum arată că antreprenorii rezolvă problemele acestea cel mai bine și cel mai repede. Deci n-o să poată să facă 100 de politicieni ce o să poată face 10 antreprenori, fiindcă atunci când o să vadă că e un surplus de forță de muncă undeva sau e o cerere mai știu eu pe unde, sau se lenevesc anumiți oameni și încep să se vrea anumite lucruri, vin și le dau ce au nevoie. Eu sunt mult mai puțin îngrijorat și mult mai optimist față de ceilalți participanți la conferință din punctul acesta de vedere”, a explicat specialistul în recrutare.

„Piața muncii este o junglă”

Recrutarea se face din ce în ce mai puțin pe technical skills, pe competențe tehnice, este de părere George Butunoiu.

„Piața, în momentul acesta, e o junglă și o să fie și în continuare o junglă. S-a vorbit aici la conferință că experiența contează din ce în ce mai puțin și e normal să fie așa, fiindcă tote lucrurile de care erai mândru că ai capitalizat timp de 5 ani, de 10 ani, acum se devalorizează cu o viteză pe care mulți nici nu o observă și, prin urmare, recrutarea se face acum din ce în ce mai puțin pe technical skills, pe competențe tehnice și mult mai mult pe știu eu, pe personalitate, pe relaționare, pe alte criterii, unde acum practic toți pot să fie egali.

Unul care n-are nicio experiență, dacă e mai educat, știe să vorbească mai bine, să se poarte mai bine, poate să treacă în fața tuturor celorlalti și, bineînțeles, că mare scandal pe piață – cum a ajuns acolo? Păi, uite cum a ajuns! Și așa o să fie și în continuare.

Asta datorită tehnologiei fiindcă în urmă cu mai mult timp ca să înveți o meserie trebuia să stai lângă un meșter, lângă un altul care știa meserie, să vezi cum face, cum să prinzi meseria de la el. Și cel care știa meseria era stăpânul absolut pentru că toate cunoștințele erau depozitate în capul lui. S-au dus vremurile acestea, nu mai sunt”, a explicat acesta.

