O româncă a cumpărat o caserolă de 1 kg de piept de pui din supermarket. Ajunsă acasă, a scos carnea și a cântărit-o. Câte grame avea „kilogramul”, de fapt

O româncă stabilită în Belgia a cumpărat o caserolă de 1 kg de piept de pui din supermaket. Când a ajuns acasă și a cântărit carnea, femeia a avut o surpriză neplăcută.

O româncă a avut parte de o experiență neplăcută după ce a cumpărat o caserolă de piept de pui din supermarket. Pe ambalaj era trecută cantitatea de 1 kilogram, însă, ajunsă acasă, femeia a decis să verifice cât cântărește carnea de fapt.

După ce a scos pieptul de pui din caserolă, aceasta l-a pus pe cântar. Femeia a avut parte de o surpriză neplăcută când a văzut diferența considerabilă dintre cantitatea înscrisă pe ambalaj și cea cântărită acasă. Rezultatul a fost de doar 648 de grame, cu 352 de grame mai puțin decât cantitatea de 1 kilogram indicată pe eticheta produsului.

Astfel, între cantitatea înscrisă pe caserolă și greutatea cărnii cântărite acasă a existat o diferență de 352 de grame.

Indignată de experianța avută, aceasta a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în legătură cu subiectul. În secțiunea de comentarii, mai multe persoane au dezvăluit că au pățit, de asemenea, același lucru și cu alte produse precum iaurt, brânză și chiar pâine.

„Câtă încredere aveți în supermarketuri? Ați cântărit vreodată carnea scoasă din ambalaj?”, a scris femeia pe pagina sa de Facebook.