Prima pagină » Actualitate » Jurnalistul Patrick André de Hillerin, colaborator și editorialist Gândul, s-a stins din viață

Jurnalistul Patrick André de Hillerin, colaborator și editorialist Gândul, s-a stins din viață

Răzvan Botea
Jurnalistul Patrick André de Hillerin, colaborator și editorialist Gândul, s-a stins din viață
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Editorialistul și colaboratorul Gândul, jurnalistul  Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. A fost găsit de prieteni în jurul orei 18:00, conform informațiilor din acest moment, în comuna Jurilovca, județul Tulcea. A avut o carieră în presa de peste 35 de ani și, în ultimul an, a scris editoriale și analize pentru Gândul, fiind unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români.

Ion Eugen, primar al Comunei Jurilovca, prieten și apropiat al editorialistului, a confirmat informațiile pentru Gândul și a declarat: „Am anunțat deja familia și mâine ne vom asigura că trupul său va ajunge la București”.
Cauzele exacte ale decesului nu se cunosc în acest moment, dar jurnalistul era pacient hipertensiv și avea diabet.

Jurnalist de la 15 ani

Jurnalistul a început să scrie din adolescență și a debutat în presa studențească în perioada manifestației din Piața Universității.

Patrick André de Hillerin a intrat în presă în 1990, la numai 15 ani. A debutat în timpul manifestației din Piața Universității, scriind pentru revista Ligii Studenților, iar apoi a ajuns la Cațavencu – săptămânal incomod, una dintre publicațiile care aveau să dea tonul satirei politice românești în primii ani de după comunism.

În 1991, odată cu formarea noii echipe de la Academia Cațavencu, de Hillerin s-a numărat printre membrii fondatori ai Așezământului Cultural Academia Cațavencu. Avea atunci doar 16 ani și era cel mai tânăr dintre fondatori. Mai târziu a devenit și acționar al revistei, poziție pe care a deținut-o până în 2002.

Academia Cațavencu avea să fie locul cu care numele său a rămas cel mai puternic asociat. Acolo și-a format și consolidat stilul: satiric, polemic, necruțător, construit pe joc de cuvinte, observație politică și plăcerea de a contrazice consensurile momentului.

În 2002, după mai bine de un deceniu petrecut în zona Cațavencu, a făcut pentru o perioadă pasul spre publicitate. A lucrat copywriter la Saatchi & Saatchi, McCann Erickson și Graffiti BBDO. Experiența din publicitate nu a însemnat însă despărțirea de scris. Între 2005 și 2011 a avut o rubrică permanentă în Săptămâna Financiară, iar în această perioadă a lucrat și la proiectul online Happyfish.ro.

În 2011, după destrămarea vechii formule Academia Cațavencu, a fost parte din echipa care a lansat revista Cațavencii, alături de Doru Bușcu și o parte importantă dintre vechii colaboratori ai Academiei. A continuat să publice acolo ani la rând, ducând mai departe una dintre cele mai vechi tradiții ale presei satirice postdecembriste.

Legătura sa cu presa locală a fost la fel de importantă. Stabilit la Tulcea, a colaborat cu cotidianul Obiectiv de Tulcea încă din jurul anului 2010. În iunie 2017, a preluat conducerea editorială a ziarului, după ce anterior colaborase cu publicația în mai multe etape.

Din 17 octombrie 2018, Patrick André de Hillerin a devenit editorialist al Libertatea, unde publica de mai multe ori pe săptămână, continuând în paralel colaborarea cu Cațavencii și cu presa tulceană.

A scris de-a lungul carierei și pentru Dilema, iar experiența sa nu s-a limitat la presa scrisă. A contribuit la texte pentru emisiuni de televiziune precum Jurnalul Academiei Cațavencu, Starea Nației și România 9.

În 2015, a publicat volumul „Dumnezeu are legitimație de presă”, o selecție de texte apărute în Academia Cațavencu, Săptămâna Financiară și Cațavencii.

Cartea era, în mare măsură, o privire din interior asupra presei românești: asupra succeselor ei, dar mai ales asupra căderilor, compromisurilor și transformărilor unei industrii pe care de Hillerin o cunoscuse încă din adolescență.

Jurnalistul a fost editorialist Gândul în ultimul an

În august 2025, după 35 de ani de presă, s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială. Activitatea sa jurnalistică a continuat și în 2026.

Comentarii 5

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cu doar două zile înainte de votul de învestire, Siegfried Mureșan anunță că va crește pensiile dacă va ajunge premier. Avansează și un termen: la finalul acestui an
21:20
Cu doar două zile înainte de votul de învestire, Siegfried Mureșan anunță că va crește pensiile dacă va ajunge premier. Avansează și un termen: la finalul acestui an
REACȚIE Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
20:46
Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
FLASH NEWS Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
20:12
Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
APĂRARE SUA a livrat primele nouă vehicule amfibii de asalt către România. Noua capabilitate întărește flancul estic al NATO
19:38
SUA a livrat primele nouă vehicule amfibii de asalt către România. Noua capabilitate întărește flancul estic al NATO
OFICIAL OMV Petrom anunță primele gaze din Marea Neagră în prima jumătate a anului 2027
19:18
OMV Petrom anunță primele gaze din Marea Neagră în prima jumătate a anului 2027
Mediafax
EXCLUSIV. Cine este rusul numit administrator special la Petrotel-Lukoil!
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
Ambasadorul SUA, mesaj pentru România de la Babadag după sosirea AAV-7: „Nu este singură”
Click
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
FLASH NEWS Donald Trump, dispus să facă concesii Iranului pentru a ajunge la un acord de pace. Ce propune președintele SUA
20:37
Donald Trump, dispus să facă concesii Iranului pentru a ajunge la un acord de pace. Ce propune președintele SUA
INEDIT În 1835, fostul sclav Frank McWorter a cumpărat un teren de 80 acri în Ilinois cu 100 de dolari. Un an mai târziu, acesta a înființat New Philadelphia
20:17
În 1835, fostul sclav Frank McWorter a cumpărat un teren de 80 acri în Ilinois cu 100 de dolari. Un an mai târziu, acesta a înființat New Philadelphia
INEDIT Piață plutitoare în Bangkok, după inundații. Comercianții își vând produsele pe tarabe plutitoare
19:52
Piață plutitoare în Bangkok, după inundații. Comercianții își vând produsele pe tarabe plutitoare
FLASH NEWS Un bărbat din Bangkok a primit 15 zile de închisoare și amendă pentru că s-a plimbat cu skijetul pe străzile inundate. Care a fost intenția acestuia
19:39
Un bărbat din Bangkok a primit 15 zile de închisoare și amendă pentru că s-a plimbat cu skijetul pe străzile inundate. Care a fost intenția acestuia
ACTUALITATE Mărturia neștiută despre hoții mașinii lui Gigi Becali. Ce spune temutul Kamaz
19:30
Mărturia neștiută despre hoții mașinii lui Gigi Becali. Ce spune temutul Kamaz
FLASH NEWS Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul de Finanțe în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate
19:17
Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul de Finanțe în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe