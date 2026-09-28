Editorialistul și colaboratorul Gândul, jurnalistul Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. A fost găsit de prieteni în jurul orei 18:00, conform informațiilor din acest moment, în comuna Jurilovca, județul Tulcea. A avut o carieră în presa de peste 35 de ani și, în ultimul an, a scris editoriale și analize pentru Gândul, fiind unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români.

Ion Eugen, primar al Comunei Jurilovca, prieten și apropiat al editorialistului, a confirmat informațiile pentru Gândul și a declarat: „Am anunțat deja familia și mâine ne vom asigura că trupul său va ajunge la București”.

Cauzele exacte ale decesului nu se cunosc în acest moment, dar jurnalistul era pacient hipertensiv și avea diabet.

Patrick André de Hillerin a intrat în presă în 1990, la numai 15 ani. A debutat în timpul manifestației din Piața Universității, scriind pentru revista Ligii Studenților, iar apoi a ajuns la Cațavencu – săptămânal incomod, una dintre publicațiile care aveau să dea tonul satirei politice românești în primii ani de după comunism.

În 1991, odată cu formarea noii echipe de la Academia Cațavencu, de Hillerin s-a numărat printre membrii fondatori ai Așezământului Cultural Academia Cațavencu. Avea atunci doar 16 ani și era cel mai tânăr dintre fondatori. Mai târziu a devenit și acționar al revistei, poziție pe care a deținut-o până în 2002.

Academia Cațavencu avea să fie locul cu care numele său a rămas cel mai puternic asociat. Acolo și-a format și consolidat stilul: satiric, polemic, necruțător, construit pe joc de cuvinte, observație politică și plăcerea de a contrazice consensurile momentului.

În 2002, după mai bine de un deceniu petrecut în zona Cațavencu, a făcut pentru o perioadă pasul spre publicitate. A lucrat copywriter la Saatchi & Saatchi, McCann Erickson și Graffiti BBDO. Experiența din publicitate nu a însemnat însă despărțirea de scris. Între 2005 și 2011 a avut o rubrică permanentă în Săptămâna Financiară, iar în această perioadă a lucrat și la proiectul online Happyfish.ro.

În 2011, după destrămarea vechii formule Academia Cațavencu, a fost parte din echipa care a lansat revista Cațavencii, alături de Doru Bușcu și o parte importantă dintre vechii colaboratori ai Academiei. A continuat să publice acolo ani la rând, ducând mai departe una dintre cele mai vechi tradiții ale presei satirice postdecembriste.

Legătura sa cu presa locală a fost la fel de importantă. Stabilit la Tulcea, a colaborat cu cotidianul Obiectiv de Tulcea încă din jurul anului 2010. În iunie 2017, a preluat conducerea editorială a ziarului, după ce anterior colaborase cu publicația în mai multe etape.

Din 17 octombrie 2018, Patrick André de Hillerin a devenit editorialist al Libertatea, unde publica de mai multe ori pe săptămână, continuând în paralel colaborarea cu Cațavencii și cu presa tulceană.

A scris de-a lungul carierei și pentru Dilema, iar experiența sa nu s-a limitat la presa scrisă. A contribuit la texte pentru emisiuni de televiziune precum Jurnalul Academiei Cațavencu, Starea Nației și România 9.

În 2015, a publicat volumul „Dumnezeu are legitimație de presă”, o selecție de texte apărute în Academia Cațavencu, Săptămâna Financiară și Cațavencii.

Cartea era, în mare măsură, o privire din interior asupra presei românești: asupra succeselor ei, dar mai ales asupra căderilor, compromisurilor și transformărilor unei industrii pe care de Hillerin o cunoscuse încă din adolescență.

Jurnalistul a fost editorialist Gândul în ultimul an

În august 2025, după 35 de ani de presă, s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială. Activitatea sa jurnalistică a continuat și în 2026.