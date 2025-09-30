Lia Olguța Vasilescu tună și fulgeră pe Facebook: “Pentru proști… Dar DOAR PENTRU PROȘTI!” Vezi ce a înfuriat-o pe primărița din Craiova.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj dur, în care a argumentat motivul pentru care nu au fost plantați pomi în zona unde se construiește parcul Madonna Dudu. De asemenea, aceasta a precizat că nu au fost tăiați copaci în zonele sesizate, întrucât acolo era un teren viran.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că nu se puteau planta pomi, în perioada august-septembrie, pe terenul viran unde se construiește parcul Madonna Dudu, deoarece s-ar fi uscat.

De asemenea, edilul a explicat celor care au acuzat că s-ar fi tăiat copaci în zona respectivă, că, înainte de începerea lucrărilor, locul era un teren viran, unde se vindeau mașini second-hand.

„Pentru proști… Dar DOAR PENTRU PROȘTI…

Sezonul optim pentru plantarea pomilor este toamna târziu, în perioada de repaus vegetativ (după căderea frunzelor, în octombrie-noiembrie, înainte de îngheț) și primăvara devreme, după ce solul s-a dezghețat, dar înainte ca pomii să înmugurească (martie-aprilie)”. Din manualul pentru plantări am citat.

Deci nu aveam cum să plantăm în august sau septembrie pomi în noul părculeț de la Madonna Dudu, că se uscau. Și nici nu am tăiat vreun copac, că acolo era teren viran, se vindeau mașini second”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

„Am trecut prin Consiliu local cumpărarea de teren, ca să prelungim părculețul”

Primarul Craiovei a menționat că s-a trecut prin Consiliu achiziționarea unui teren pentru prelungirea părculețului Madonna Dudu.

„Și de asta am trecut prin Consiliu local cumpărarea de teren.

Ca să prelungim părculețul. Și o să plantăm copaci sau o să relocăm, dar când va fi sezonul lor. Și ei vor crește în timp mari, cum a fost și în Fantasy Park, unde se mirau unii, tot proștii, de ce nu e umbră și de ce s-au plantat copaci mici. Fiindcă era tot teren viran și copacii nu cresc peste noapte. Au crescut între timp.

Postarea aceasta e doar pentru proști. Ceilalți ignorați-o sau distrați-vă!

P. S. Dacă ești prost de mic, când ești mare numa’ te joci! – proverb ardelenesc”, a mai precizat Lia Olguța Vasilescu.