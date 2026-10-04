Liderul Les Patriots, din Franţa, sare în apărarea lui Călin Georgescu şi cere scoaterea României din UE

Un fost lider al partidului condus de Marie Le Pen, care şi-a înfiinţat propria formaţiune politică, sare în apărarea lui Călin Georgescu, de dincolo de graniţă.

Florian Filippot s-a căţărat într-un balcon de pe o clădire din Paris, chiar în apropiere de Muzeul Louvre(Podul Carrousel), a arborat steagul Franţei şi al României,

„Am ridicat steagul României în sprijinul lui Călin Georgescu, reținut în temnițele Ursulei Von der Leyen pentru că, la fel ca francezii, vrea să-și elibereze țara și să distrugă Uniunea Europeană!”, scrie Filippot în descrierea postării sale.

Ceva mai jos, liderul Les Patriots militează pentru ieşirea României din UE, aşa cum militează şi pentru scoaterea Franţei din uniunea Europeană.

Filippot a înființat formațiunea în septembrie 2017, după ce a părăsit partidul de extremă dreapta Frontul Național (devenit ulterior Adunarea Națională / Rassemblement National), unde a ocupat funcția de vicepreședinte.

Les Patriotes este un partid cu orientare naționalistă și eurosceptică, ce promovează în mod activ ieșirea Franței din Uniunea Europeană (Frexit).