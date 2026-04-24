Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că ar promova un mecanism „netransparent” de vânzare a acțiunilor statului, care ar putea genera pierderi de peste un miliard de lei și ar exclude investitorii români din proces.

AUR, acuzații directe: „Mecanism hoțesc” și lipsă de transparență

Petrișor Peiu susține că vicepremierul promovează un „mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului, prin care pachete din companii strategice sunt cedate sub prețul pieței către fonduri selectate, cu un prejudiciu de peste un miliard de lei și cu excluderea cetățenilor români din acest proces.”

Liderul senatorilor AUR susține că propnerea vicepremierului ar reprezenta o formă mascată de diminuare a valorii activelor statului.

„Oana Gheorghiu propune un mecanism hoțesc de vânzare a unei părți din avuția statului, dar pozează în mare reformator. Gheorghiu ar fi putut să rămână la o dezbatere ideologică, între cei care susțin vânzarea la bursă a acțiunilor deținute de stat și cei care susțin păstrarea de către stat a tuturor acțiunilor. Și atunci ar fi fost o dezbatere normală într-o societate matură.”

„Intenția domniei sale a fost de a ascunde acest mecanism de opinia publică”

El mai afirmă că discuția ar fi trebuit să rămână una „de principiu” privind rolul statului în economie, dar că ar fi fost deviată spre un model netransparent.

AUR susține că mecanismul ar fi fost inclus într-un document intern al Guvernului, iar acest lucru ar indica intenția de a ascunde publicului detalii importante privind vânzarea activelor statului:

„Iată, pe scurt, mecanismul diform și nerușinat pe care vrea să îl aplice pentru a-și atinge scopurile, mecanism dezvăluit printr-un document intitulat pompos: „Raportul CNR9 revizuit (versiunea 15 aprilie 2026)”. Intenția domniei sale a fost de a ascunde acest mecanism de opinia publică, de vreme ce a declarat documentul ca fiind clasificat astfel: „Confidențial – uz intern/ședință de guvern”. Deci, atunci când a întocmit documentul, intenția ministrului a fost de a ascunde publicului ceea ce dorește să facă. La pagina 6 a documentului, domnia sa propune guvernului, nici mai mult, nici mai puțin, decât folosirea metodei „ABB” pentru vânzarea a 5-10% din acțiunile Hidroelectrica, apreciate la valoarea de maximum 6,2 miliarde de lei, și pentru vânzarea a 5-7% din acțiunile Romgaz, evaluate la maximum 3,1 miliarde de lei.”

Peiu: „Hidroelectrica, cât și Romgaz sunt deja „listate” la Bursa de Valori București”

În contrast, Peiu susține că metoda clasică de ofertă publică ar fi mai corectă și mai profitabilă pentru stat.

„Pentru început, să remarcăm faptul că, într-un document emis de Guvernul României, se utilizează termeni dintr-o limbă străină, precum ABB – Accelerated Book Building, ceea ce este de un imens prost gust și condamnabil, de vreme ce avem în limba română o echivalare cât se poate de des întâlnită: procedura accelerată de plasament privat sau plasament accelerat privat. Utilizarea unei expresii abreviate în limba engleză sugerează faptul că respectivul document, deși semnat de un demnitar al statului român, nu a fost întocmit de către acesta, ci de către un vorbitor nativ de engleză. Mai trebuie adăugat că ministrul Gheorghiu, precum și armatele sale de apărători digitali sau umani, nu înțeleg faptul elementar că atât Hidroelectrica, cât și Romgaz sunt deja „listate” la Bursa de Valori București. De fapt, ceea ce domnia sa numește „listare la bursă” este un mecanism intitulat OPS – ofertă publică secundară, sau „SPO” în engleză, a celor care scriu documente semnate apoi de miniștrii plătiți din contribuțiile românilor. Acum să vedem diferența esențială între ceea ce anunță public Oana Gheorghiu privind „listarea la bursă” și ceea ce dorește, de fapt, să facă, adică tocmai ocolirea mecanismelor bursei.

„De ce nu poate un guvern să facă ceea ce vrea Oana Gheorghiu”

Ce presupune o ofertă publică secundară, mecanism corect de vânzare a acțiunilor statului: declanșarea, la Bursa de Valori, a procedurii de vânzare a unui număr de acțiuni, împărțit în două segmente, unul pentru investitorii individuali și altul pentru investitorii instituționali (fondurile de investiții);

oricine dorește poate să participe la această ofertă, adică poate să anunțe cumpărarea unui număr de acțiuni, concomitent cu plata, către brokerul ales, a sumei de bani corespunzătoare nivelului de preț ales;

la finalul perioadei de subscriere, dacă oferta a fost suprasubscrisă de „n” ori, fiecăruia dintre cei care au subscris i se va aloca un număr de acțiuni egal cu a „n”-a parte din ceea ce a subscris;

încasarea statului din vânzarea de acțiuni este, astfel, maximizată. Ce presupune plasarea accelerată privată (ABB-ul propus de Oana Gheorghiu): alegerea, netransparentă și abuzivă, de către guvern, a unui număr de fonduri de investiții și oferirea, numai acestora, a posibilității de a cumpăra acțiunile respective;

vânzarea, la un preț cu discount, a unor pachete mari de acțiuni doar către fondurile respective. De ce nu poate un guvern să facă ceea ce vrea Oana Gheorghiu: procedura de plasare accelerată privată este netransparentă. Pe ce bază vor fi alese fondurile acelea de investiții și de către cine?

prețul obținut pe acțiuni este mai mic decât cel obținut prin mecanismul corect al ofertei publice secundare;

procedura exclude de la participare tocmai pe cei care îi plătesc salariul Oanei Gheorghiu, adică pe cetățenii români, numiți „investitori de retail” sau „investitori individuali”.”

„Intenția de a prejudicia statul cu aproape 1,2 miliarde de lei”

Potrivit acuzațiilor, ar fi vizate pachete din două companii energetice strategice, Hidroelectrica și Romgaz. Peiu afirmă că valorile propuse în document ar fi sub nivelul pieței, ceea ce ar genera pierderi pentru stat.

„Pentru a verifica cele de mai sus, este suficient să comparăm cifrele reale cu ceea ce enunță Oana Gheorghiu: valoarea a 10% din Hidroelectrica este, astăzi, la bursă, 7,18 miliarde de lei, iar Oana Gheorghiu declară că își propune să obțină maximum 6,2 miliarde de lei;

valoarea a 7% din Romgaz este, astăzi, la bursă, de 3,36 miliarde de lei, iar Oana Gheorghiu declară că își propune să obțină maximum 3,1 miliarde de lei. Dacă tragem linie, vom vedea intenția de a prejudicia statul cu aproape 1,2 miliarde de lei. În sprijinul său, Oana Gheorghiu invocă și faptul că procedura „ABB” a mai fost folosită în România de către Fondul Proprietatea pentru vânzarea unor pachete de acțiuni la OMV. Ceea ce omite să spună Gheorghiu este faptul că Fondul Proprietatea era un deținător privat de acțiuni, nicidecum un stat. De fapt, procedura de plasare accelerată privată este utilizată de către firmele private, nu de către state.

„Nu există nicio motivație pentru alegerea unei proceduri private și netransparente”