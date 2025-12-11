Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie în următoarele zile. Cine se se încadrează

În mai multe orașe din România, ajutoarele financiare pentru pensionarii cu venituri modeste au început să fie acordate. În funcție de bugetele locale și de politicile sociale ale primăriilor, sumele diferă, la fel și condițiile de eligibilitate. Totuși, pentru mulți vârstnici, acestea reprezintă un sprijin important într-o perioadă în care cheltuielile cresc considerabil, publică CSID.
Mai multe administrații locale au aprobat acordarea unor ajutoare financiare cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Brașov – Aici, pensionarii care au o pensie sub 2.000 de lei primesc un sprijin de 200 de lei. Ajutorul se acordă sub formă de carduri electronice, după prezentarea talonului de pensie și a actului de identitate.
Iași – Primăria oferă tichete sociale în valoare de 100 de lei pentru pensionarii ale căror pensii nu depășesc 1.800 de lei. Acestea pot fi ridicate de la centrele sociale desemnate.
Năvodari – Pensionarii cu venituri reduse pot primi tichete sociale, după ce depun cererea în perioada stabilită de primărie. Distribuirea acestora are loc, de regulă, în a doua jumătate a lunii decembrie.
Corbu (județul Constanța) – Se acordă un ajutor de 150 de lei persoanelor vârstnice cu pensie sau venit net sub 1.450 de lei.
Alexandria – Pensionarii care primesc pensia minimă, de 1.281 de lei, beneficiază de un sprijin suplimentar de 150 de lei.
Slatina – Sprijinul de 150 de lei este acordat persoanelor vârstnice care au pensii mai mici de 1.400 de lei.
În afară de aceste localități, și alte orașe mici sau medii din țară oferă, în preajma sărbătorilor, tichete sau ajutoare financiare, criteriul comun fiind nivelul redus al pensiei.
Criteriul principal este valoarea pensiei. Majoritatea primăriilor acordă sprijin pensionarilor care au pensii modeste, plafonul variind între 1.281 și 2.000 de lei, în funcție de localitate. În cele mai multe cazuri, pentru a primi ajutorul este necesară depunerea unei cereri la primărie sau prezentarea talonului de pensie. Unele administrații solicită și adeverințe sau documente suplimentare privind veniturile.
Pe lângă ajutoarele locale, statul acordă în decembrie un sprijin național de 400 de lei pentru toți pensionarii care au venituri lunare de cel mult 2.574 de lei. Această sumă se virează automat, în același mod în care este primită pensia obișnuită.
Anul 2025 a adus presiuni suplimentare asupra bugetelor familiilor de pensionari, în special din cauza inflației și a costurilor din ce în ce mai ridicate. În plus, faptul că unele creșteri de pensii au fost amânate a amplificat dificultățile financiare ale seniorilor. Prin urmare, ajutoarele oferite de primării sau de stat reprezintă o gură de oxigen pentru mulți vârstnici, ajutându-i să acopere cheltuielile legate de masa de sărbători, medicamente sau utilități.
Aceste inițiative sociale, chiar dacă nu rezolvă în totalitate problemele legate de veniturile mici, contribuie la diminuarea presiunii financiare în una dintre cele mai costisitoare perioade ale anului. Pentru seniorii cu pensii modeste, orice sprijin suplimentar poate face o diferență reală în calitatea vieții.