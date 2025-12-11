Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie în următoarele zile. Cine se se încadrează

Cine se încadrează pentru aceste ajutoare

Criteriul principal este valoarea pensiei. Majoritatea primăriilor acordă sprijin pensionarilor care au pensii modeste, plafonul variind între 1.281 și 2.000 de lei, în funcție de localitate. În cele mai multe cazuri, pentru a primi ajutorul este necesară depunerea unei cereri la primărie sau prezentarea talonului de pensie. Unele administrații solicită și adeverințe sau documente suplimentare privind veniturile.

Pe lângă ajutoarele locale, statul acordă în decembrie un sprijin național de 400 de lei pentru toți pensionarii care au venituri lunare de cel mult 2.574 de lei. Această sumă se virează automat, în același mod în care este primită pensia obișnuită.

De ce sunt importante aceste sume

Anul 2025 a adus presiuni suplimentare asupra bugetelor familiilor de pensionari, în special din cauza inflației și a costurilor din ce în ce mai ridicate. În plus, faptul că unele creșteri de pensii au fost amânate a amplificat dificultățile financiare ale seniorilor. Prin urmare, ajutoarele oferite de primării sau de stat reprezintă o gură de oxigen pentru mulți vârstnici, ajutându-i să acopere cheltuielile legate de masa de sărbători, medicamente sau utilități.

Aceste inițiative sociale, chiar dacă nu rezolvă în totalitate problemele legate de veniturile mici, contribuie la diminuarea presiunii financiare în una dintre cele mai costisitoare perioade ale anului. Pentru seniorii cu pensii modeste, orice sprijin suplimentar poate face o diferență reală în calitatea vieții.