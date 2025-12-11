Prima pagină » Actualitate » Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie în următoarele zile. Cine se se încadrează

Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie în următoarele zile. Cine se se încadrează

11 dec. 2025, 13:11, Actualitate
Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie în următoarele zile. Cine se se încadrează

În mai multe orașe din România, ajutoarele financiare pentru pensionarii cu venituri modeste au început să fie acordate. În funcție de bugetele locale și de politicile sociale ale primăriilor, sumele diferă, la fel și condițiile de eligibilitate. Totuși, pentru mulți vârstnici, acestea reprezintă un sprijin important într-o perioadă în care cheltuielile cresc considerabil, publică CSID.

Mai multe administrații locale au aprobat acordarea unor ajutoare financiare cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Orașele care oferă bani în plus la pensie

Brașov – Aici, pensionarii care au o pensie sub 2.000 de lei primesc un sprijin de 200 de lei. Ajutorul se acordă sub formă de carduri electronice, după prezentarea talonului de pensie și a actului de identitate.

Iași – Primăria oferă tichete sociale în valoare de 100 de lei pentru pensionarii ale căror pensii nu depășesc 1.800 de lei. Acestea pot fi ridicate de la centrele sociale desemnate.

Năvodari – Pensionarii cu venituri reduse pot primi tichete sociale, după ce depun cererea în perioada stabilită de primărie. Distribuirea acestora are loc, de regulă, în a doua jumătate a lunii decembrie.

În afară de aceste localități, și alte orașe mici sau medii din țară oferă, în preajma sărbătorilor, tichete sau ajutoare financiare, criteriul comun fiind nivelul redus al pensiei.

Cine se încadrează pentru aceste ajutoare

Criteriul principal este valoarea pensiei. Majoritatea primăriilor acordă sprijin pensionarilor care au pensii modeste, plafonul variind între 1.281 și 2.000 de lei, în funcție de localitate. În cele mai multe cazuri, pentru a primi ajutorul este necesară depunerea unei cereri la primărie sau prezentarea talonului de pensie. Unele administrații solicită și adeverințe sau documente suplimentare privind veniturile.

Pe lângă ajutoarele locale, statul acordă în decembrie un sprijin național de 400 de lei pentru toți pensionarii care au venituri lunare de cel mult 2.574 de lei. Această sumă se virează automat, în același mod în care este primită pensia obișnuită.

De ce sunt importante aceste sume

Anul 2025 a adus presiuni suplimentare asupra bugetelor familiilor de pensionari, în special din cauza inflației și a costurilor din ce în ce mai ridicate. În plus, faptul că unele creșteri de pensii au fost amânate a amplificat dificultățile financiare ale seniorilor. Prin urmare, ajutoarele oferite de primării sau de stat reprezintă o gură de oxigen pentru mulți vârstnici, ajutându-i să acopere cheltuielile legate de masa de sărbători, medicamente sau utilități.

Aceste inițiative sociale, chiar dacă nu rezolvă în totalitate problemele legate de veniturile mici, contribuie la diminuarea presiunii financiare în una dintre cele mai costisitoare perioade ale anului. Pentru seniorii cu pensii modeste, orice sprijin suplimentar poate face o diferență reală în calitatea vieții.

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum ne-a făcut tehnologia mai singuri, deși suntem mereu online
CONTROVERSĂ SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
14:15
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
ULTIMA ORĂ În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
14:06
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
EXCLUSIV Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
14:00
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
EXTERNE Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
13:58
Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
EXCLUSIV Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”
13:31
Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”

Cele mai noi