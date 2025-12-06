Mai multe primării din țară acordă, înaintea sărbătorilor de iarnă din 2025, tichete sociale destinate pensionarilor și altor persoane din categorii vulnerabile. Sumele, criteriile și calendarele sunt stabilite la nivel local, iar pentru a beneficia este necesară depunerea unei cereri însoțite de documente justificative, conform anunțurilor făcute de autoritățile fiecărei localități.

Aceste ajutoare au rolul de a atenua cheltuielile de sezon pentru cei cu venituri reduse. Nu există o sumă unică la nivel național; fiecare primărie decide valoarea tichetelor și perioada de înscriere, în funcție de buget și de specificul comunității. Astfel, în unele orașe sau comune sprijinul poate fi mai mare, iar în altele mai redus, însă principiul rămâne același: sprijin direcționat către persoane aflate în nevoie.

Cine poate beneficia și ce pași sunt necesari

Beneficiarii vizați sunt, în principal, pensionarii și persoanele din categorii vulnerabile, potrivit criteriilor anunțate de autoritățile locale. În practică, acordarea depinde de îndeplinirea unor condiții stabilite de fiecare primărie (de exemplu, limite de venit sau domiciliu în localitate), fără ca aceste condiții să fie identice peste tot.

Procedura presupune o cerere depusă în termenul indicat de primărie, împreună cu documente justificative (acte de identitate și alte dovezi cerute la nivel local). Este importantă respectarea perioadei de înscriere și completarea corectă a dosarului, pentru a evita respingerea solicitării.

Pentru informare rapidă, urmărește canalele oficiale ale primăriei tale: site-ul instituției, avizierele publice sau anunțurile serviciului de asistență socială. Datele, sumele și condițiile pot diferi, așadar verifică detaliile specifice localității în care ai domiciliul.