06 dec. 2025, 13:25, Social
Mai multe primării din țară acordă, înaintea sărbătorilor de iarnă din 2025, tichete sociale destinate pensionarilor și altor persoane din categorii vulnerabile. Sumele, criteriile și calendarele sunt stabilite la nivel local, iar pentru a beneficia este necesară depunerea unei cereri însoțite de documente justificative, conform anunțurilor făcute de autoritățile fiecărei localități.

Aceste ajutoare au rolul de a atenua cheltuielile de sezon pentru cei cu venituri reduse. Nu există o sumă unică la nivel național; fiecare primărie decide valoarea tichetelor și perioada de înscriere, în funcție de buget și de specificul comunității. Astfel, în unele orașe sau comune sprijinul poate fi mai mare, iar în altele mai redus, însă principiul rămâne același: sprijin direcționat către persoane aflate în nevoie.

Cine poate beneficia și ce pași sunt necesari

Beneficiarii vizați sunt, în principal, pensionarii și persoanele din categorii vulnerabile, potrivit criteriilor anunțate de autoritățile locale. În practică, acordarea depinde de îndeplinirea unor condiții stabilite de fiecare primărie (de exemplu, limite de venit sau domiciliu în localitate), fără ca aceste condiții să fie identice peste tot.

Procedura presupune o cerere depusă în termenul indicat de primărie, împreună cu documente justificative (acte de identitate și alte dovezi cerute la nivel local). Este importantă respectarea perioadei de înscriere și completarea corectă a dosarului, pentru a evita respingerea solicitării.

Pentru informare rapidă, urmărește canalele oficiale ale primăriei tale: site-ul instituției, avizierele publice sau anunțurile serviciului de asistență socială. Datele, sumele și condițiile pot diferi, așadar verifică detaliile specifice localității în care ai domiciliul.

Exemplu local: comuna Corbu (județul Constanța)
În comuna Corbu, autoritățile au anunțat acordarea unui ajutor de 150 de lei sub formă de tichete sociale. Perioada de depunere a cererilor este 4–28 noiembrie 2025, interval în care persoanele eligibile își pot înregistra solicitările.

Dosarul se depune în termenul menționat, însoțit de documentele cerute de primăria Corbu. Valoarea sprijinului – 150 de lei – este stabilită la nivel local și reflectă bugetul și prioritățile comunității. Dacă te încadrezi în criteriile anunțate de autorități, pregătește actele din timp pentru a evita aglomerația spre finalul perioadei.

Reține că exemplul de mai sus ilustrează modul în care funcționează programul la nivel local și nu se aplică automat în alte localități. Pentru alte comune sau orașe, consultă anunțurile oficiale pentru a afla valoarea tichetelor, calendarul de înscriere și actele necesare în zona ta.

În lipsa unor detalii specifice pentru localitatea în care locuiești, cel mai sigur demers este să contactezi direct serviciul de asistență socială al primăriei. Astfel vei ști exact dacă ești pe listă, care este suma acordată și până când se primesc cererile în comunitatea ta.

