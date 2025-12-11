Prima pagină » Știri externe » Final de an extrem de tensionat în Estul Asiei. Companiile din Japonia se tem de tensiunile Tokyo-Beijing

11 dec. 2025, 14:41, Știri externe
Relațiile sino-japoneze s-au deteriorat alert de când prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat în Parlament că un posibil atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar japonez. Deși America este un aliat de nădejde al Japoniei, economia niponă ar putea fi afectată ireversibil de neînțelegerile cu statul chinez, companiile japoneze temându-se de posibile pierderi economice ca efect al declarației recente a prim-ministrei Takaichi.

Cum sunt afectate relațiile comerciale sino-japoneze?

În acest context, un sondaj Reuters publicat azi, 11 decembrie, a arătat că firmele japoneze consideră că relațiile diplomatice tensionate cu Beijingul sunt principala lor preocupare în anul 2026, urmate de politicile comerciale ale SUA.

Deteriorarea relațiilor a fost evidentă duminica trecută, când Japonia a declarat că avioanele de vânătoare chineze au îndreptat radarul către aeronave militare japoneze în preajma insulelor Okinawa, fapt imediat contestat de guvernul chinez. Deși un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că „acțiunile Chinei nu sunt propice păcii și stabilității regionale”, tensiunile dintre Tokyo și Beijing ar putea destabiliza economia est-asiatică, deoarece China rămâne una dintre sursele principale de profit extern și metale rare pentru firmele japoneze din industria auto, electronică și domeniul apărării.

Adevăr sau exagerare?

Chen Zilei, directorul Centrului de Cercetare pentru Economie Japoneză din Shanghai, a declarat pentru Global Times că „remarcile eronate și acțiunile provocatoare ale lui Takaichi și ale altor politicieni japonezi au perturbat serios ceea ce ar fi trebuit să fie o traiectorie stabilă pentru relațiile China-Japonia.”

Beijingul i-a solicitat lui Takaichi să își retragă afirmațiile, însă aceasta a refuzat. În lipsa unei soluții clare, disputa s-a extins și asupra economiei japoneze: numărul turiștilor chinezi în Japonia a scăzut rapid, conturându-se temeri privind reducerea investițiilor și a numărului de studenți internaționali.

Din dorința de a remedia neînțelegerile dintre cele două state, anumite organizații japoneze, printre care Uniunea Parlamentarilor pentru Prietenia Japonia-China și Federația de Afaceri din Japonia, și-au exprimat anterior, conform surselor mass-media, disponibilitatea de a efectua vizite oficiale în China în perioada următoare.

„Sperăm că organizațiile japoneze relevante vor juca un rol mai pozitiv în Japonia”, a afirmat cu încredere Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Afaceri Externe.

