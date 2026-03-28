Localitatea din România în care un teren de 5.000 mp se vinde cu doar 5.000 €, acum în martie 2026

Un anunț publicat recent pe site-urile de specialitate a atras atenția prin prețul neobișnuit de scăzut cu care se vinde un teren de 5000 mp: doar 5000 de euro solicită proprietarul.

Suprafața este teren extravilan, menționează anunțul postat pe platforma olx.

Detalii tehnice despre teren

Terenul, situat în localitatea Gătaia, este încadrat ca extravilan, cu folosință arabilă. Potrivit anunțului, suprafața totală este de 0,5 hectare, iar proprietatea e intabulată, ceea ce înseamnă că toate actele sunt în regulă și tranzacția poate fi realizată fără probleme.

„Vând teren extravilan/arabil, în localitatea Gătaia. Suprafața fiind de 0,5 ha. Preț 5000 euro. Terenul este INTABULAT!”, menționează vânzătorul în anunț.

Din informațiile puse la dispoziție de proprietar mai reiese că terenul de 5000 mp este situat în tarla A 2821, parcela 17. Din punct de vedere cadastral, lotul este bine delimitat, fiind prezentate inclusiv coordonatele și lungimile segmentelor perimetrale. Astfel, cei interesați știu că terenul este relativ compact, cu laturi de aproximativ 16-17 metri pe două dintre segmente și peste 300 de metri pe celelalte, fiind ideal pentru activități agricole.

Prețul de 1 euro/mp este considerat extrem de mic, mai ales în contextul actual al pieței imobiliare din România. În ultimele luni, terenurile, chiar și cele extravilane, au crescut destul de mult, în funcție de zonă și acces. Prețul scăzut al acestei proprietăți se explică prin faptul că localitatea Gătaia este una mică, situată într-o zonă predominant agricolă.

Chiar și așa, astfel de oferte atrag interesul celor care caută investiții pe termen lung sau terenuri pentru exploatare agricolă. În plus, faptul că vorbim despre un teren intabulat reprezintă un avantaj important, oferind siguranță juridică.

Astfel de oferte apar periodic pe site-urile de anunțuri, însă rar se întâmplă ca un teren de 5000 mp să fie vândut la un preț comparabil cu cel al unei mașini second-hand.

RECOMANDAREA TUTUROR:

Cât costă o CASĂ la gri, de 100 de metri pătrați, în 2025. Prețurile nu mai sunt aceleași ca anul trecut

Casa mobilă, cu care te poți muta oricând. Are un preț de doar 25.000 de euro, toate dotările și e rezistentă la cutremure

Locul superb din Ungaria unde o casă, cu toate utilitățile, se vinde la preț de garsonieră. Tot mai mulți români au început să se mute definitiv

ACTUALITATE 28 Martie, calendarul zilei: Lady Gaga împlinește 40 de ani, Adrian Severin 72. Moare Zina Dumitrescu
07:15
28 Martie, calendarul zilei: Lady Gaga împlinește 40 de ani, Adrian Severin 72. Moare Zina Dumitrescu
EXCLUSIV Cu cât au crescut prețurile la alimente de la începutul anului și cât se vor mai scumpi. Preț record la carnea de miel. „Măsurile Guvernului au dus la această instabilitate”
05:00
Cu cât au crescut prețurile la alimente de la începutul anului și cât se vor mai scumpi. Preț record la carnea de miel. „Măsurile Guvernului au dus la această instabilitate”
ACTUALITATE Un venerabil profesor de matematică din Tulcea predă cu complicitatea Chat GPT. Dascălul de 57 de ani este proaspăt absolvent de facultate
23:44
Un venerabil profesor de matematică din Tulcea predă cu complicitatea Chat GPT. Dascălul de 57 de ani este proaspăt absolvent de facultate
ALERTĂ Ninsoare ca în plină iarnă în mai multe zone din țară. La Muntele Mic, în Caraș-Severin, stratul nou de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Ninge abundent și la Rânca
23:19
Ninsoare ca în plină iarnă în mai multe zone din țară. La Muntele Mic, în Caraș-Severin, stratul nou de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Ninge abundent și la Rânca
INEDIT Premierul Slovaciei, moment neașteptat la Oradea: a cântat cu localnicii și a primit pălincă de prune. Ce amintiri din copilărie a depănat Bolojan
23:04
Premierul Slovaciei, moment neașteptat la Oradea: a cântat cu localnicii și a primit pălincă de prune. Ce amintiri din copilărie a depănat Bolojan
Mediafax
Infotrafic: Se circulă fără probleme, în condiții de ploaie
Digi24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Cel mai sănătos mic dejun: alimentul pe care medicii îl recomandă în fiecare dimineață
Mediafax
Apariție surpriză în timp ce Trump și Modi discutau la telefon. Cine a intervenit în timpul convorbirii
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
În urmă cu peste un mileniu, adevăratul Ragnar Lodbrok conducea o bătălie legendară care avea să-i asigure un loc în istorie
DECLARAȚII EXCLUSIVE Ce înseamnă hărțuirea în România și de ce este greu de pedepsit. Cristian Jura: „Nu mai puțin de 6 texte de lege definesc și sancționează diferite tipuri de hărțuire”
06:30
Ce înseamnă hărțuirea în România și de ce este greu de pedepsit. Cristian Jura: „Nu mai puțin de 6 texte de lege definesc și sancționează diferite tipuri de hărțuire”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În ultima săptămână am avut două comunicate despre Ucraina. Prezența lor în presă a fost direct proporțională cu libertatea presei din țară”
06:00
Dan Dungaciu: „În ultima săptămână am avut două comunicate despre Ucraina. Prezența lor în presă a fost direct proporțională cu libertatea presei din țară”
ANALIZĂ Criză politică în sudul Republicii Moldova. Putin și Erdogan, chemați în ajutor. Alegerile din „țara-fantomă”, în plin blocaj legislativ
05:30
Criză politică în sudul Republicii Moldova. Putin și Erdogan, chemați în ajutor. Alegerile din „țara-fantomă”, în plin blocaj legislativ
METEO Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather
00:00
Afectează vortexul polar Capitala? Mai ninge sau nu în București, potrivit meteorologilor Accuweather
FLASH NEWS JD Vance vorbește despre obsesia sa pentru OZN-uri și oferă o perspectivă creștină: „Nu cred că sunt extratereștri, eu cred că sunt demoni”
23:47
JD Vance vorbește despre obsesia sa pentru OZN-uri și oferă o perspectivă creștină: „Nu cred că sunt extratereștri, eu cred că sunt demoni”
LIFESTYLE Cariile de lemn: cum le recunoști, ce riscuri aduc și cum poți scăpa de ele
23:20
Cariile de lemn: cum le recunoști, ce riscuri aduc și cum poți scăpa de ele

