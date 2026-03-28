Localitatea din România în care un teren de 5.000 mp se vinde cu doar 5.000 €, acum în martie 2026

Un anunț publicat recent pe site-urile de specialitate a atras atenția prin prețul neobișnuit de scăzut cu care se vinde un teren de 5000 mp: doar 5000 de euro solicită proprietarul.

Suprafața este teren extravilan, menționează anunțul postat pe platforma olx.

Detalii tehnice despre teren

Terenul, situat în localitatea Gătaia, este încadrat ca extravilan, cu folosință arabilă. Potrivit anunțului, suprafața totală este de 0,5 hectare, iar proprietatea e intabulată, ceea ce înseamnă că toate actele sunt în regulă și tranzacția poate fi realizată fără probleme.

„Vând teren extravilan/arabil, în localitatea Gătaia. Suprafața fiind de 0,5 ha. Preț 5000 euro. Terenul este INTABULAT!”, menționează vânzătorul în anunț.

Din informațiile puse la dispoziție de proprietar mai reiese că terenul de 5000 mp este situat în tarla A 2821, parcela 17. Din punct de vedere cadastral, lotul este bine delimitat, fiind prezentate inclusiv coordonatele și lungimile segmentelor perimetrale. Astfel, cei interesați știu că terenul este relativ compact, cu laturi de aproximativ 16-17 metri pe două dintre segmente și peste 300 de metri pe celelalte, fiind ideal pentru activități agricole.

Prețul de 1 euro/mp este considerat extrem de mic, mai ales în contextul actual al pieței imobiliare din România. În ultimele luni, terenurile, chiar și cele extravilane, au crescut destul de mult, în funcție de zonă și acces. Prețul scăzut al acestei proprietăți se explică prin faptul că localitatea Gătaia este una mică, situată într-o zonă predominant agricolă.

Chiar și așa, astfel de oferte atrag interesul celor care caută investiții pe termen lung sau terenuri pentru exploatare agricolă. În plus, faptul că vorbim despre un teren intabulat reprezintă un avantaj important, oferind siguranță juridică.

Astfel de oferte apar periodic pe site-urile de anunțuri, însă rar se întâmplă ca un teren de 5000 mp să fie vândut la un preț comparabil cu cel al unei mașini second-hand.

