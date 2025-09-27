Locuitorii din ALASKA primesc anual mii de dolari, dintr-un fond creat din venituri petroliere. Acum, vor avea cea mai mică sumă din ultimii 20 de ani

Autoritățile din Alaska au început să distribuie cecurile anuale pentru cei 600.000 de rezidenți eligibili, câte 1.000 de dolari de persoană, din fondul de 83 miliarde, creat din veniturile petroliere ale statului.

Totuși, suma primită în 2025 este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani. Spre comparație, dacă s-ar fi aplicat formula inițială, fiecare locuitor ar fi primit aproape 3.800 de dolari.

Legislatorii au abandonat, însă, formula legată de performanța fondului și stabilesc acum suma în funcție de buget, potrivit Mediafax.

Pentru unii localnici, banii primiți astfel reprezintă un bonus pentru vacanțe sau cumpărături, în timp ce pentru alții sunt esențiali într-un stat cu costuri extrem de mari la combustibil, internet și alimente.

Fondul a fost creat în anul 1976, datorită bogățiri petrolieră a statului, iar dividendele se plătesc din 1982.

În trei ani, inclusiv 2024, locuitorii au primit și ajutoare suplimentare chiar și pentru energie.