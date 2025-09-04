Prima pagină » Actualitate » Locul din România aflat între cele mai frumoase 20 din Europa. Este considerat cel mai bine păstrat secret din Europa de Est

04 sept. 2025, 09:01, Actualitate
sursa foto: captura Youtube

Care este locul din România aflat între cele mai frumoase 20 din Europa. Acest loc este considerat cel mai bine păstrat secret al Europei de Est.

Este vorba despre Apuseni. Despre munții Apuseni, jurnaliștii de la CNN vorbesc în termini foarte frumoși.

Făcând parte din lanțul Carpaților, Apuseniul este cel mai bine păstrat secret din Europa de Est”.

Acești munți sunt izolați, cu păduri vechi și peșteri de calcar care coboară în râuri subterane la fiecare pas. Aici, timpul se oprește, cu puține lucruri de făcut, în afară de a respira aerul cu miros de pin și de a fi vigilent la fauna sălbatică abundentă.

Lupii dau târcoale printre copaci, iar vulturii se învârt în cercuri pe termice la înălțime, arată jurnaliștii americani.

Alte frumuseți care se alătură Apuseniului

Lacul Inari, Finlanda

Este situat deasupra Cercului Arctic și aproape de granița Finlandei cu Rusia. Este un adevărat paradis pe tot parcursul anului. Iernile întunecate și înzăpezite îl fac deal pentru a vedea aurora boreală.

Malurile sale mărginite de copaci strălucesc de un portocaliu ars în timpul toamnei, iar vara se poate înota în apele reci și adânci. Centrul culturii locale Sami este la fel de îndepărtată și tradițională ca și Finlanda.

Printre alte frumuseți menționate de jurnaliștii de la CNN se numără: Insulele Stehland, Scoția, Zagori, Grecia, Adelboden, Elveția, Pădurea bavareză, Germania.

sursă foto: captură Youtube/Munții Apuseni

