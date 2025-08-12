Locurile în care poți să fi amendat dacă parchezi chiar dacă ai plătit taxa de staționare. Care pot fi consecințele suplimentare

Soferii riscă amenzi mai mult decât usturătoare dacă parchează pe locurile speciale de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități și stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, chiar dacă au plătit o taxă de parcare, nu au voie să ocupe abuziv locurile destinate persoanelor cu handicap. În țară, au început mai multe controale în parcările publice pentru a combate ocuparea ilegală a locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități și stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice.
De exemplu, în Ploiești mai multe autoturisme au rămas cu roțile blocate, chiar dacă proprietarii plătiseră tariful standard de parcare. Legea precizează clar că aceste spații speciale nu pot fi folosite decât de beneficiarii pentru care au fost create, iar ocuparea abuzivă a acestora se sancționează drastic, notează capital.ro.
„Blocarea accesului la stațiile de încărcare destinate autoturismelor electrice poate avea consecințe neplăcute chiar dacă tariful de parcare a fost achitat corespunzător! Acest lucru este valabil și pentru ocuparea fără drept a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități!”, au scris pe Facebook reprezentanții SGU Ploiești.
Cei care blochează accesul la stațiile pentru vehicule electrice trebuie să plătească 145 de lei, în timp ce ocuparea abuzivă a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități se sancționează cu 218 lei, precizează SGU Ploiești. Sancțiunile diferă în funcție de gravitatea faptei.
Există câteva situații în care posesorii auto riscă să aibă roțile blocate la autoturism. Printre acestea se află:
Sancțiuni drastice se aplică și șoferilor care parchează pe trotuar. Dacă nu există indicatoare care să permită parcarea pe trotuar, aceasta este interzisă automat. Dacă parcarea obstrucționează accesul pietonilor sau persoanelor cu dizabilități, atunci parcarea pe trotuar este interzisă. Pentru a evita o amendă pentru parcare neregulamentară, întotdeauna e indicat ca șoferul să lase mașina doar în zonele amenajate special, într-o parcare publică sau într-una privată. În cazul în care situația impune parcarea mașinii pe trotuar, trebuie lăsat un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni și nu se va parca mașina în aproprierea intersecțiilor sau a trecerilor de pietoni.
Sancțiuni drastice în 2025 pentru parcarea autovehiculului pe trotuar:
Amenzi mai mari se aplică și șoferilor care ocupă locurile de parcare ale persoanelor cu dizabilități. Chiar dacă posesorii auto plătesc taxa de parcare, aceștia trebuie să lase mașina doar în locurile destinate lor și nu în locurile speciale de parcare.
Recomandarea autorului: Ce bilețel a lăsat în parbriz un șofer din București, după ce a parcat pe locul persoanelor cu handicap: „De regulă, nu parchez așa, dar…”