Loredana Popescu-Tăriceanu își expune la Oradea PICTURILE din seria „Lumini de flori”

Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, își va prezenta lucrările de pictură la Muzeul Țării Crișurilor. Expoziția intitulată „Lumini de flori” va fi vernisată sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 13:00, în prezența artistei.

Evenimentul este organizat de muzeul orădean în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Buzău. Publicul va putea vedea peste 50 de lucrări în acuarelă, realizate în ultimii ani.

Expoziția a inspirat și un proiect inedit: o ediție limitată de 12 ceasuri elvețiene create de marca Helfer Watches Geneva, care au cadrane ilustrate cu imagini florale din picturile Loredanei Popescu-Tăriceanu.

„Am ales să punem împreună emoțiile și tehnologia, pictura și ceasurile, îmbinându-le și creând mici opere de artă”, a declarat fondatorul companiei, Livio Helfer.

La vernisaj vor participa, alături de artistă, managerul muzeului, prof. univ. dr. Gabriel Moisa, șeful Secției de Artă Cornel Abrudan, Adina Rențea și designerul Livio Helfer. Expoziția va rămâne deschisă până pe 8 noiembrie.

Surse foto: Profimedia

