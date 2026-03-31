Lovitură dată de CCR: transferul magistraților de la instanțe și parchete civile la cele militare e neconstituțional!

CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 32 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 „care nu precizează condițiile transferului de la instanțele sau parchetele civile la instanțele ori parchetele militare, este neconstituțională.

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi, judecătorii concluzionând că prevederile care reglementau transferul judecătorilor de la instanțele civile la cele militare sunt neconstituționale, în lipsa unor criterii stabilite prin lege.

Mai mult, CCR a explicat faptul că legea nu stabilea concret criteriile și procedura transferului judecătorilor și procurorilor civili la parchetele și instanțele militare, lăsând aceste aspecte la nivelul unui regulament comun al Consiliului Superior al Magistraturii și al Ministerului Apărării Naționale.

“Prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 […] nu cuprind detalii în legătură cu modalitatea concretă de transfer a judecătorilor […], stabilind că aceasta se face potrivit unui regulament comun al Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Apărării Naționale, așadar printr-un act infralegal”, motivează CCR.

Conform Curții Constituționale, soluția legislativă încalcă mai multe prevederi din Constituție, inclusiv prevederi ale Consituției cum ar fi separația puterilor în stat și rolul Parlamentului.

“Elementele esențiale referitoare la (…) raportul juridic de muncă al judecătorilor și procurorilor trebuie reglementate prin lege organică, iar nu printr-un act cu forță juridică inferioară acesteia (…) Stabilirea, prin acte cu forță juridică infralegală, a unor elemente esențiale […] relativizează în mod nepermis condițiile în care se dispune transferul […] și determină o stare de incertitudine juridică”, se mai aată în comunicatul CCR.

