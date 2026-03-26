CCR analizează bugetul pe 2026 după ce AUR a acuzat Guvernul Bolojan de proceduri abuzive și blocarea dezbaterilor în Parlament

Curtea Constituțională discută joi sesizarea AUR prin care formațiunea a cerut anularea legilor bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale. AUR a solicitat oprirea unor legi pe care le consideră „profund viciate” și acuză Guvernul Bolojan că a adoptat bugetul printr-o metodă care a încălcat Constituția și a afectat direct drepturile românilor.

AUR a explicat într-un comunicat că aceste legi au apărut prin încălcarea regulilor statului. Partidul a susținut că procedura rapidă a blocat discuțiile adevărate în Parlament și a transformat votul într-o simplă formalitate pentru a valida deciziile puterii.

”Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, arăta AUR într-un comunicat.

Reprezentanții AUR au subliniat că legile care afectează viața a milioane de oameni nu pot fi votate pe fugă și fără transparență. Aceștia au reclamat faptul că pensiile au rămas neindexate, iar calculele bugetului au fost considerate nerealiste.

”Totodată, AUR atrage atenţia că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislaţia fiscal-bugetară, subminând stabilitatea cadrului legal şi creând un precedent periculos în administrarea finanţelor publice. În loc să respecte legea, coaliţia a ales să o ocolească”, sublinia formaţiunea.

Curtea Constituţională a dat termen în 26 martie pentru sesizarea referitoare la Legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2026.

