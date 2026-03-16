Câți români s-au uitat la interviul lui Călin Georgescu de la Realitatea TV. Emisiunea Ancăi Alexandrescu a explodat în audiențe

Călin Georgescu a revenit în spațiul public după o perioadă în care a stat deoparte. Invitat duminică seară la o emisiune la Realitatea Plus, el a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre anularea alegerilor. La nivel național, la interviul cu Georgescu s-au uitat, în medie pe minut, aproape 460.000 de români din toată ţara. Cifra este de două ori (chiar mai mult) peste audienţa media a postului în Prime-Time (în februarie, media a fost de 190.000), relatează Paginademedia.
Cu fostul candidat la prezidențiale în studio, Călin Georgescu, Realitatea Plus a fost pe locul cinci în top (faţă de locul nouă media în februarie). Liderul pe interval a fost Antena 1, cu Survivor.
URBAN. La oraşe, au urmărit interviul de pe Realitatea aproape 300.000 de telespectatori. Şi aici, a fost peste media staţiei (120.000 în februarie). Şi aici, Realitatea Plus a fost pe locul cinci. Şi aici, Survivor a fost primul.
De notat locul al treilea pentru meciul FCSB – Metaloglobus de pe DigiSport.
COMERCIAL. Audienţe mai mari pentru Realitatea cu Călin Georgescu în studio şi pe publicul comercial. Postul s-a apropiat de 80.000 de telespectatori, de peste trei ori mai mulţi decât media (în februarie număra 24.000).
În februarie, Realitatea era după locul zece pe segment. Pe 15 martie, a fost în top 5. De notat că pe targetul comercial prima poziţie a fost a Pro TV.
Audienţa posturilor TV duminică, 15 martie, pe intervalul interviului cu Călin Georgescu luat de Anca Alexandrescu la Realitatea (21.00-22.20), la nivel NAŢIONAL:
1. Antena 1 – 1.092.000 de telespectatori
2. Pro TV – 1.017.000
3. Kanal D – 650.000
4. DigiSport – 465.000
5. Realitatea – 455.000
6. România – 280.000
Audienţa posturilor TV duminică, 15 martie, pe intervalul interviului cu Călin Georgescu luat de Anca Alexandrescu la Realitatea (21.00-22.20), în mediul URBAN:
1. Antena 1 – 655.000
2. Pro TV – 590.000
3. DigiSport – 295.000
4. Kanal D – 290.000
5. Realitatea – 286.000
6. România TV – 175.000
Audienţa posturilor TV duminică, 15 martie, pe intervalul interviului cu Călin Georgescu luat de Anca Alexandrescu la Realitatea (21.00-22.20), pe segmentul COMERCIAL 21-54 de ani:
1. Pro TV – 300.000
2. Antena 1 – 290.000
3. DigiSport – 122.000
4. Kanal D – 85.000
5. Realitatea – 78.000
6. Digi 24 – 44.000
AUTORUL RECOMANDĂ: