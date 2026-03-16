Câți români s-au uitat la interviul lui Călin Georgescu de la Realitatea TV. Emisiunea Ancăi Alexandrescu a explodat în audiențe

Călin Georgescu a revenit în spațiul public după o perioadă în care a stat deoparte. Invitat duminică seară la o emisiune la Realitatea Plus, el a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre anularea alegerilor. La nivel național, la interviul cu Georgescu s-au uitat, în medie pe minut, aproape 460.000 de români din toată ţara. Cifra este de două ori (chiar mai mult) peste audienţa media a postului în Prime-Time (în februarie, media a fost de 190.000), relatează Paginademedia.

Cu fostul candidat la prezidențiale în studio, Călin Georgescu, Realitatea Plus a fost pe locul cinci în top (faţă de locul nouă media în februarie). Liderul pe interval a fost Antena 1, cu Survivor.

URBAN. La oraşe, au urmărit interviul de pe Realitatea aproape 300.000 de telespectatori. Şi aici, a fost peste media staţiei (120.000 în februarie). Şi aici, Realitatea Plus a fost pe locul cinci. Şi aici, Survivor a fost primul.

De notat locul al treilea pentru meciul FCSB – Metaloglobus de pe DigiSport.

COMERCIAL. Audienţe mai mari pentru Realitatea cu Călin Georgescu în studio şi pe publicul comercial. Postul s-a apropiat de 80.000 de telespectatori, de peste trei ori mai mulţi decât media (în februarie număra 24.000).

În februarie, Realitatea era după locul zece pe segment. Pe 15 martie, a fost în top 5. De notat că pe targetul comercial prima poziţie a fost a Pro TV.

Audienţa posturilor TV duminică, 15 martie, pe intervalul interviului cu Călin Georgescu luat de Anca Alexandrescu la Realitatea (21.00-22.20), la nivel NAŢIONAL:

1. Antena 1 – 1.092.000 de telespectatori

2. Pro TV – 1.017.000

3. Kanal D – 650.000

4. DigiSport – 465.000

5. Realitatea – 455.000

6. România – 280.000

Audienţa posturilor TV duminică, 15 martie, pe intervalul interviului cu Călin Georgescu luat de Anca Alexandrescu la Realitatea (21.00-22.20), în mediul URBAN:

1. Antena 1 – 655.000

2. Pro TV – 590.000

3. DigiSport – 295.000

4. Kanal D – 290.000

5. Realitatea – 286.000

6. România TV – 175.000

Audienţa posturilor TV duminică, 15 martie, pe intervalul interviului cu Călin Georgescu luat de Anca Alexandrescu la Realitatea (21.00-22.20), pe segmentul COMERCIAL 21-54 de ani:

1. Pro TV – 300.000

2. Antena 1 – 290.000

3. DigiSport – 122.000

4. Kanal D – 85.000

5. Realitatea – 78.000

6. Digi 24 – 44.000

