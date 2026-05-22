Liderii PNL Vrancea au agresat un jurnalist pentru a-l proteja pe Bolojan de întrebarea incomodă despre achiziția la suprapreț, cu bani europeni, a microbuzelor electrice de sute de milioane de euro din Oradea.

Abordat de reporterul Cristi Irimia la finalul unui eveniment, premierul demis a refuzat să ofere explicații la întrebarea „De ce ați acceptat să dați 240.000 de euro pe un microbuz la Oradea? Vi se pare o cheltuire responsabilă a banului public?” și a ales să fugă spre mașină.

În spatele său, președintele PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, împreună cu consilierul județean Cristinel Bălosu, au încercat să îl oprească pe reporter. Unul dintre politicieni l-a prins pe jurnalist de gât și a încercat sa îl tragă în spate, din fața premierului demis, în timp ce celălalt l-a împins și l-a certat pe un ton ironic: „Ție chiar nu-ți pasă de județul ăsta?”

Jurnalistul a continuat întrebările adresate premierului demis, iar liderii liberali au trecut la fapte. Unul dintre ei l-a îmbrâncit de mai multe ori pe jurnalist, în timp ce altul l-a apucat de gât pentru a-l îndepărta de Bolojan. La un moment dat, ambii liberali îl țineau pe jurnalist de umăr și insistau să se îndepărteze.

La întreaga scenă au asistat și cei patru SPP-iști ai lui Bolojan care mai aruncau din când în când o privire către reporterul asaltat de peneliști.

Vizita lui Bolojan în Vrancea avea ca scop tăierea panglicii la noul complex balnear din Vizantea-Livezi, dar s-a transformat într-o scenă greu de imaginat.

„Momentul în care sunt agresat de președintele PNL Vrancea (Dragoș Ciobotaru) și de consilierul județean PNL Cristinel Bălosu (șef la Administrația Piețelor Focșani) pentru a nu-l supăra pe Bolojan,” spune jurnalistul Cristi Irimia pentru Gândul.

La final, premierul demis s-a întors doar pentru a-i ura jurnalistului „multă sănătate”.

“Jaful Național – Microbuze electrice” a fost dezvăluit de Gândul încă din 2023

Jaful Național a fost documentat, pas cu pas, de Gândul, iar dezvăluirile uluitoare s-au concretizat în semnale de alarmă legate de cheltuirea aberantă a banului public.

Ministerul Educației a anunțat, – în august 2023 – toate proiectele aprobate din finanțarea PNRR alocată microbuzelor electrice pentru școli. (lista finală a proiectelor admise pentru finanțare poate fi parcursă AICI).

România a avut la dispoziție nu mai puțin de 230 de milioane de euro prin PNRR. Suma trebuia să fie utilizată pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze.

Comisia Europeană a estimat un preț de aproximativ 78.000 de euro pentru fiecare microbuz electric.

Conform principiului „ca la noi, la nimenea”, au fost achiziționate doar 1.300 de microbuze.

Nici asta nu a fost de ajuns. Microbuzele electrice au fost cumpărate la prețuri de trei ori mai mari decât prețul estimat de Comisia Europeană.

Startul licitației, dat chiar de Ilie Bolojan

Startul licitației pentru achiziționarea microbuzelor electrice a fost dat, în 2024, chiar de Ilie Bolojan, actual premier al României. La momentul respectiv, fusese reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor. Bolojan anunța că autoritățile din județ vor cumpăra 24 de microbuze electrice.

În epicentrul acestui scandal uriaș se află firma Aveuro Internațional, cu sediul în Prahova. Este condusă de Vlad Papuc.

Firma Aveuro Internaționala luat „caimacul” și a câștigat peste 60% din licitațiile organizate.

„Doamne ajută! Nu comentez prețul”, a comentat Vlad Papuc. (informații detaliate AICI)

Vlad Papus este fiul Rodicăi Papuc. Aceasta este considerată o „apropiată” a celebrului „baron Lamborghini”, Iulian Dumitrescu, ex-președinte al Consiliului Județean (CJ) Prahova.

Iulian Dumitrescu a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că ar fi luat o mită de 3,2 milioane de euro. (mai multe detalii AICI)

Companiile care au vândut microbuze electrice la prețuri enorme

Scandalul uriaș nu se limitează doar la Aveuro Internațional. Și alte companii au furnizat consiliilor județene microbuze electrice la prețuri similare.

Asocierea QEV Technologies – Amperio Energy a livrat vehicule către Consiliul Județean (CJ) Constanța la peste 964.000 de lei/unitate.

a livrat vehicule către Consiliul Județean (CJ) Constanța la peste 964.000 de lei/unitate. DMV Aviatech – către CJ Vrancea, la peste 1,2 milioane de lei/unitate.

– către CJ Vrancea, la peste 1,2 milioane de lei/unitate. Madcom Impex – către CJ Giurgiu, la peste 994.000 de lei/unitate.

– către CJ Giurgiu, la peste 994.000 de lei/unitate. C&I Eurotrans – către CJ Călărași, la 1,18 milioane de lei/unitate.

În cazul Aveuro Internațional, prețurile au variat: peste 1,3 milioane de lei/unitate pentru CJ Olt, 905.000 lei pentru CJ Arad și, cel mai mic, 743.000 denlei pentru CJ Brașov.

Dragoș Pâslaru: „Toți vinovații să plătească”

Firma Aveuro Internațional ar fi vândut microbuze marca Ford cu prețuri care au depășit 200.000 de euro. Numai că prețul de achiziție era de 90.000 de euro!

În urma acestor contracte, firma Aveuro Internațional din Prahova ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.

Dragoș Pîslaru – ministrul Fondurilor Europene – a precizat că Parchetul European condus de Kovesi a declanșat investigația în legătură cu această afacere controversată.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Bihorul lui Bolojan a dat „tonul”

În februarie 2025, CJ Bihor, condus de succesorul lui Bolojan, Mircea Mălan, a anunțat prețul final: 22,8 milioane de lei fără TVA (27,2 milioane cu TVA). Rezultă că fiecare microbuz a costat 218.000 de euro. Concluzia? De două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

Și DNA-ul a intrat pe fir în scandalul „Microbuze electrice pentru elevi”

În luna august a anului 2025, Marius Voineag – șeful Direcției Naționale Anticorupție”, anunța că există mai multe sesizări, iar acestea sunt „în lucru”.

După ce semnele de întrebare au apărut precum ciupercile după ploaie, la DNA au început să curgă sesizările. Procurorii anticorupție au început să ia „la puricat” toate aceste sesizări referitoare la achizițiile de microbuze școlare din fonduri europene.

„Sunt dosare pe achiziții de autobuze la nivelul întregii țări (…) Avem sesizări. Sunt în lucru”, declara Marius Voineag, șeful DNA.

Microbuzele electrice cumpărate la suprapreț, rateu după rateu

În schema „Microbuze electrice pentru elevi” s-a plătit chiar și de trei ori mai mult decât prețul estimat. Dar nu numai că a izbucnit un scandal de proporții, care a dus și la ancheta demarată de Parchetul European, ci s-a dovedit și că mașinile au clacat.

Un video (imaginile pot fi următite AICI) în care în care un microbuz şcolar zace îngropat în zăpadă a devenit viral. Avea doar 5 luni de funcționare, dar motorul electric nu a mai putut face față gerului.

Bateriile se descarcă rapid, iar microbuzul abia ajunge până la jumătatea drumului spre școală.

