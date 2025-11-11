Prima pagină » Actualitate » Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”

Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha"

11 nov. 2025, 13:57

11 nov. 2025, 13:57, Actualitate
Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, și-a anunțat retragerea, încheind o carieră care a redefinit investițiile și a modelat piețele globale timp de peste 60 de ani.

Ajuns la 95 de ani, Buffett spune că „va păstra tăcerea” înainte de a se retrage de la Berkshire Hathaway. El îi predă ștafeta lui Greg Abel.

Încredere totală în Greg Abel

Warren Buffett, legendarul miliardar care a transformat Berkshire Hathaway într-un imperiu de un trilion de dolari, a anunțat că, din 2026, va înceta să mai scrie scrisorile sale anuale către investitori și să susțină discursuri publice, potrivit The Straits Times.

În ceea ce el numește „ultimul capitol”, investitorul de 95 de ani a declarat că „va păstra tăcerea”, retrăgându-se treptat din compania pe care a condus-o timp de peste șase decenii.

Buffett a confirmat că adjunctul său de lungă durată, Greg Abel, va prelua funcția de director executiv la sfârșitul anului 2025. Abel va moșteni o rezervă de numerar de 382 de miliarde de dolari.

Deși va rămâne președinte al Consiliului de Administrație, Buffett a precizat că Abel va avea control deplin asupra operațiunilor și investițiilor Berkshire. De altfel, și-a exprimat încrederea totală în succesorul său, scriind următoarele: „Nu pot să mă gândesc la niciun director general, consultant în management, academician, membru al guvernului – orice ar fi – pe care l-aș alege în locul lui Greg pentru a se ocupa de economiile dumneavoastră și ale mele”.

O moștenire de filantropie și prudență

În aceeași scrisoare, Buffett a dezvăluit că accelerează donațiile de peste 1,3 miliarde de dolari către patru fundații de familie, parte din planul său pe termen lung de a-și distribui averea personală de 150 de miliarde de dolari.

El a spus că dorește ca cei trei copii ai săi, Susie, Howard și Peter, să-i administreze moștenirea cât timp este în viață, numindu-i „maturi, capabili și principiali”. Buffett a recunoscut că vârsta începe să-l încetinească, dar a spus că va continuă să lucreze cinci zile pe săptămână, înconjurat de „oameni minunați”.

Scrisorile sale anuale, pline de umor și înțelepciune financiară, au inspirat generații de investitori.

Pe măsură ce se pregătește să facă un pas înapoi, Buffett lasă în urmă un mesaj final de încredere, modestie și optimism pentru viitorul Berkshire Hathaway.

