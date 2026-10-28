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Cristian Bușoi, la Gândul Euro Industry: România trebuie să accelereze investițiile în energie și să pregătească accesarea fondurilor europene

Bogdan Pavel
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Cristian Bușoi, fost secretar de stat în Ministerul Energiei, a subliniat, la cea de-a treia ediție a conferinței Gândul Euro Industry, importanța pregătirii României pentru noul cadru financiar multianual al Uniunii Europene 2028-2034, într-un context în care eficiența implementării proiectelor va deveni esențială. În sectorul energetic, acesta a evidențiat interesul tot mai mare pentru investițiile în stocare, estimând că România ar putea ajunge la o capacitate instalată de 2.000 MW anul viitor.

România trebuie să se pregătească din timp pentru noul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, în condițiile în care negocierile privind bugetul și prioritățile de finanțare continuă la nivel european. Acesta a fost unul dintre mesajele transmise de Cristian Bușoi, fost secretar de stat în Ministerul Energiei, la cea de-a treia ediție a conferinței Gândul Euro Industry.

Fostul oficial european – președinte al Comisiei ITRE între 2014 și 2019, a afirmat că viitoarea perioadă financiară va aduce schimbări în modul de accesare și implementare a finanțărilor europene, iar România va trebui să valorifice mai eficient resursele disponibile.

„Este clar că, cu unele modificări mai importante sau mai puțin importante, vom intra într-o nouă paradigmă”, a declarat Cristian Bușoi.

Acesta a atras atenția că proiectele finanțate prin programele europene vor trebui implementate mai eficient, iar experiența Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie să reprezinte o lecție pentru autoritățile române.

În paralel, România va avea oportunitatea de a participa la competiții pentru finanțări gestionate direct la nivel european, inclusiv prin instrumente precum Fondul european pentru competitivitate. În acest caz, proiectele românești vor concura cu inițiative din state care au o experiență mai îndelungată și rezultate mai bune în atragerea fondurilor europene.

„Cunoașterea acestor direcții de acțiune, înțelegerea noilor realități și o pregătire temeinică a ceea ce înseamnă cadrul financiar 2028-2034 sunt esențiale”, a subliniat fostul secretar de stat.

Investițiile în stocarea energiei, în creștere. România ar putea ajunge la 2.000 MW în 2027

Un alt subiect important abordat de Cristian Bușoi a fost dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, considerate esențiale pentru flexibilitatea sistemului energetic și valorificarea producției din surse regenerabile.

Acesta a arătat că Ministerul Energiei a susținut financiar proiecte de stocare prin PNRR și prin Fondul pentru Modernizare, în timp ce sectorul privat contribuie la dezvoltarea capacităților prin investiții proprii și finanțări bancare.

Potrivit estimărilor prezentate de Cristian Bușoi, România depășise deja pragul de 1.000 MW de capacități de stocare instalate, fie independente, fie asociate unor unități de producție existente.

„Vom atinge foarte repede ținta pe care o propusesem pentru 2030 – 1.250 MW – și cred că anul viitor putem vorbi de 2.000 de megawați”, a afirmat acesta.

Creșterea capacităților de stocare ar putea contribui la acoperirea vârfurilor de consum și la utilizarea mai eficientă a energiei produse din surse regenerabile, reducând dezechilibrele dintre producție și consum.

Investițiile în baterii și alte tehnologii de stocare capătă astfel o importanță strategică, pe măsură ce România își dezvoltă capacitățile de producție din surse regenerabile și are nevoie de mai multă flexibilitate în sistemul energetic.

România nu trebuie să își abandoneze obiectivele în fața competiției regionale

Referindu-se la evoluțiile din regiune, Cristian Bușoi a vorbit și despre situația Bulgariei pe piața energiei și despre oportunitățile de dezvoltare a capacităților de stocare.

Acesta a explicat că România și Bulgaria nu trebuie privite exclusiv din perspectiva unei competiții directe, întrucât fiecare stat are propriile condiții și priorități energetice.

În opinia sa, Bulgaria a beneficiat de o conjunctură favorabilă pentru dezvoltarea unor proiecte, inclusiv prin flexibilizarea condițiilor de implementare. Totuși, evoluțiile din țara vecină nu reprezintă un motiv pentru care România nu și-ar putea atinge propriile obiective.

„Asta nu înseamnă că România nu poate să-și atingă obiectivul”, a punctat fostul secretar de stat.

Dialogul dintre autorități și industrie, esențial pentru noile investiții

Cristian Bușoi a evidențiat și rolul dezbaterilor dintre reprezentanții administrației și cei ai mediului de afaceri în pregătirea viitoarelor politici economice și energetice.

Experiența sa în Parlamentul European, unde a participat la organizarea unor evenimente în parteneriat cu mediul de afaceri, i-a oferit perspectiva asupra importanței dialogului dintre decidenți și industrie.

Astfel de întâlniri pot contribui la o mai bună înțelegere a schimbărilor legislative și a oportunităților de finanțare, oferind companiilor și autorităților posibilitatea de a-și pregăti din timp proiectele.

În perspectiva perioadei 2028-2034, pregătirea administrativă, capacitatea de a atrage finanțări competitive și accelerarea investițiilor în infrastructura energetică vor fi factori importanți pentru dezvoltarea economiei României.

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar,  Tecnic, ALRO.

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