Prima pagină » Actualitate » Ce au descoperit experții după 600 de ani de cercetări despre fericire: un obicei simplu care ne poate îmbunătăți starea de bine și sănătatea mintală

Ce au descoperit experții după 600 de ani de cercetări despre fericire: un obicei simplu care ne poate îmbunătăți starea de bine și sănătatea mintală

Ce au descoperit experții după 600 de ani de cercetări despre fericire: un obicei simplu care ne poate îmbunătăți starea de bine și sănătatea mintală
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Experții au reunit 600 de ani de cercetări globale privind fericirea și au descoperit un obicei simplu care ar putea fi secretul unei vieți fericite.

Fericirea depinde de o combinație de factori, însă ceea ce pare să iasă în evidență în volumul vast de cercetări este petrecerea unui timp mai îndelungat alături de cei dragi.

Simplul fapt de a avea o persoană pe care te poți baza poate avea efecte semnificative asupra bunăstării mintale, au declarat experții, adăugând că și ei înșiși depun un efort conștient pentru a acorda prioritate timpului petrecut alături de cei dragi, după ce au observat impactul semnificativ al relațiilor asupra fericirii în cercetările lor, scrie Newsweek.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Concluziile au fost publicate în august în revista Journal of Happiness Studies.

„Calitatea legăturilor noastre sociale este, poate, factorul cel mai subestimat care influențează bunăstarea noastră mintală și, totuși, aceste legături sunt absolut esențiale pentru bunăstare pe tot parcursul vieții”, a declarat pentru Newsweek Jan-Emmanuel De Neve, directorul Centrului de Cercetare a Bunăstării de la Universitatea Oxford, care a fost unul dintre cei șase editori ai Raportului Mondial al Fericirii, deși nu a fost implicat în publicarea acestui studiu.

El a spus că aceste rezultate „confirmă ceea ce descoperim în fiecare an în Raportul Mondial al Fericirii: nivelul sprijinului social, încrederea și existența unor persoane pe care te poți baza sunt factorii care fac o diferență majoră atunci când explicăm diferențele de bunăstare atât la nivel individual, cât și la nivelul populației”.

„Aceasta este una dintre cele mai importante descoperiri ale științei bunăstării”, a declarat pentru Newsweek Lord Richard Layard, codirector al Programului pentru Bunăstare de la London School of Economics. „Așa cum spunea Aristotel, «Oamenii sunt ființe sociale».”

Sursă foto: Shutterstock

Ce au dezvăluit 600 de ani de cercetări globale despre fericire

În cadrul unei videoconferințe pe Zoom, 12 experți internaționali în știința bunăstării au discutat despre tendințele care au apărut în cei 600 de ani de cercetări privind fericirea.

Relațiile s-au evidențiat drept „unul dintre cei mai fiabili factori predictivi ai fericirii”, a declarat în cadrul discuției Lara Aknin, profesoară de psihologie socială la Universitatea Simon Fraser și coautoare a studiului.

„Știm că simplul fapt de a avea o singură persoană pe care te poți baza are consecințe extrem de importante. Existența mai multor relații și a mai multor comunități din care simți că faci parte amplifică acest sentiment de bunăstare”, a spus ea.

Printre alte tipare importante identificate s-a numărat faptul că, deși siguranța financiară reprezintă o bază solidă pentru bunăstare, veniturile suplimentare, peste nivelul necesar satisfacerii nevoilor de bază, nu au avut un impact la fel de mare asupra fericirii generale.

Ce au observat experții

Experții au observat că persoanele care desfășurau activități profesionale și alte activități în concordanță cu propriile valori erau, de asemenea, mai fericite. Același lucru era valabil și pentru cei care adoptau în mod intenționat anumite obiceiuri, precum exprimarea recunoștinței, savurarea experiențelor pozitive, ascultarea mai atentă, voluntariatul și implicarea mai activă în viața socială.

De fapt, cercetătorii au constatat că circumstanțele unei persoane — locul în care trăiește, vârsta sau statutul relațional — reprezintă doar aproximativ 10% din fericirea generală. În schimb, aproximativ 40% din fericirea unei persoane pare să depindă de modul în care aceasta alege să își petreacă timpul.

„Acest lucru le oferă numeroase oportunități persoanelor care sunt mai pesimiste din fire să înceapă să practice strategii susținute de cercetări, precum meditația sau recunoștința, care le-ar putea ajuta să privească lumea într-o lumină mai pozitivă”, a spus Aknin.

Experții au subliniat, de asemenea, că bunăstarea nu înseamnă să te simți fericit tot timpul, ci mai degrabă să îți construiești viața în jurul valorilor, punctelor forte și relațiilor tale, având totodată capacitatea de a te adapta la schimbări și la noi provocări.

Sursă foto: Shutterstock

De ce este atât de important timpul petrecut alături de cei dragi pentru fericire

De Neve a spus că, în propriile cercetări, în care echipa sa a analizat relația dintre bunăstare și simplul act de a lua masa împreună cu alte persoane, s-a constatat că oamenii care împărțeau cel puțin o masă cu alte persoane raportau un nivel mai ridicat de fericire, mai puțin stres, mai puțină tristețe și niveluri mai scăzute ale durerii.

„Acest lucru s-a confirmat în toate țările și culturile pe care le-am studiat”, a spus el. „Oamenii sunt ființe sociale: conectarea cu ceilalți este un factor esențial pentru o viață fericită și sănătoasă.”

El a spus că până și „cele mai trecătoare interacțiuni sociale — precum o scurtă conversație cu un necunoscut sau gestul banal de a lua masa împreună cu cineva — par să aibă un impact măsurabil și pozitiv asupra bunăstării noastre”.

Layard a spus că „ne formăm percepția despre noi înșine în funcție de modul în care ceilalți reacționează la noi”, explicând că relațiile pot avea, prin urmare, efecte profunde asupra sănătății fizice și mintale.

Gail Kinman, profesoară de psihologia sănătății ocupaționale la Birkbeck, Universitatea din Londra, a declarat pentru Newsweek că „legăturile sociale sunt esențiale pentru sănătatea mintală și fizică”, deoarece oferă „sprijin emoțional și practic, consolidează sentimentul de apartenență și ne ajută să ne protejăm de efectele nocive ale stresului și ale evenimentelor negative din viață”.

Ea a mai spus că cercetările au indicat o asociere între „relațiile bazate pe sprijin reciproc și o speranță de viață mai mare”.

„Singurătatea este una dintre principalele boli ale epocii noastre”, a spus Layard. „A fost agravată considerabil de rețelele sociale și de munca de acasă. Trebuie să inversăm ambele fenomene.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ VIDEO | Susținătorii lui Călin Georgescu, înmărmuriți după vestea că fostul prezidențiabil rămâne în spatele gratiilor. Liniște în fața Curții de Apel București
20:27
VIDEO | Susținătorii lui Călin Georgescu, înmărmuriți după vestea că fostul prezidențiabil rămâne în spatele gratiilor. Liniște în fața Curții de Apel București
EVENIMENT Mesajul președintelui Nicușor Dan la aniversarea de 35 de ani a agenției de presă Mediafax
20:20
Mesajul președintelui Nicușor Dan la aniversarea de 35 de ani a agenției de presă Mediafax
INEDIT Un arbore de ginkgo de 167 de ani, crescut dintr-o sămânță adusă din China, a fost desemnat arborele anului 2026 în statul australian Victoria, după ce a devenit locul preferat pentru nunți în orașul Geelong
20:17
Un arbore de ginkgo de 167 de ani, crescut dintr-o sămânță adusă din China, a fost desemnat arborele anului 2026 în statul australian Victoria, după ce a devenit locul preferat pentru nunți în orașul Geelong
BREAKING NEWS Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia magistraților de la Curtea de Apel
20:05
Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia magistraților de la Curtea de Apel
REACȚIE PSD începe dezvăluirile despre oamenii USR din Guvern: 32 de angajați în CA-urile de la Ministerul Economiei, cu salarii cumulate de 276.000 de lei pe lună
19:42
PSD începe dezvăluirile despre oamenii USR din Guvern: 32 de angajați în CA-urile de la Ministerul Economiei, cu salarii cumulate de 276.000 de lei pe lună
FLASH NEWS Luca Niculescu a trecut la „tăiat panglici”, după doar o săptămână de când a preluat mandatul. Premierul va inaugura noua secție a unui spital din București
19:42
Luca Niculescu a trecut la „tăiat panglici”, după doar o săptămână de când a preluat mandatul. Premierul va inaugura noua secție a unui spital din București
Mediafax
Navă care se îndrepta spre Constanța, lovită de trei drone în Marea Neagră! Atacul, chiar în timpul reuniunii miniștrilor Apărării la Sofia
Digi24
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Adevarul
O autostradă așteptată de zeci de ani este din nou amânată. Contractul de aproape 4 miliarde de lei pentru un important tronson din A8 a fost suspendat
Mediafax
„Întâi cabinetele private, apoi spitalele de urgență!” Acuzațiile lui Rogobete despre banii din Sănătate
Click
Maria Ciobanu nu renunță nici la 89 de ani la gulerul de vulpe, de mii de lei, din comunism. Verdictul designerilor: „Moda n-are vârstă”
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de trupa Genius? Cu ce se ocupă și cum arată acum membrii formației. Oana Vincu e total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, atacată! Prețul petrolului a depășit 115 dolari barilul
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit osul unui strămoș uman misterios, într-o peșteră din China
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
CONTROVERSĂ Primarii PNL din teritoriu se evaporă ușor, ușor din spatele lui Bolojan. La întâlnirea programată din Călărași au participat 6 din 20. La întâlnirea din Teleorman au participat 4 din 29
20:39
Primarii PNL din teritoriu se evaporă ușor, ușor din spatele lui Bolojan. La întâlnirea programată din Călărași au participat 6 din 20. La întâlnirea din Teleorman au participat 4 din 29
FLASH NEWS Mesajul lui Donald Trump după afișarea rezultatelor parțiale la alegerile din Israel: „Susținerea mea a făcut o mare diferență pentru Bibi”. Ce spune președintele SUA despre implicarea în formarea noului guvern
20:20
Mesajul lui Donald Trump după afișarea rezultatelor parțiale la alegerile din Israel: „Susținerea mea a făcut o mare diferență pentru Bibi”. Ce spune președintele SUA despre implicarea în formarea noului guvern
NEWS ALERT CNA obligă Antena 1 să mute ora de difuzare pentru Insula Iubirii, vârful de lance al postului. La ce oră se va difuza de acum
19:55
CNA obligă Antena 1 să mute ora de difuzare pentru Insula Iubirii, vârful de lance al postului. La ce oră se va difuza de acum
FLASH NEWS Autostrada A8, care leagă Moldova de Transilvania, o nouă amânare. A fost suspendat un contract de aproape 4 miliarde de lei
19:42
Autostrada A8, care leagă Moldova de Transilvania, o nouă amânare. A fost suspendat un contract de aproape 4 miliarde de lei
FLASH NEWS Premierul Niculescu a discutat cu reprezentanţii Uniunii Consiliilor Judeţene despre reforma administrativă şi comasarea voluntară
19:36
Premierul Niculescu a discutat cu reprezentanţii Uniunii Consiliilor Judeţene despre reforma administrativă şi comasarea voluntară
VIDEO Cristian Bușoi, la Gândul Euro Industry: România trebuie să accelereze investițiile în energie și să pregătească accesarea fondurilor europene
19:29
Cristian Bușoi, la Gândul Euro Industry: România trebuie să accelereze investițiile în energie și să pregătească accesarea fondurilor europene

Cele mai noi

Trimite acest link pe