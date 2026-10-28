Ce au descoperit experții după 600 de ani de cercetări despre fericire: un obicei simplu care ne poate îmbunătăți starea de bine și sănătatea mintală

Experții au reunit 600 de ani de cercetări globale privind fericirea și au descoperit un obicei simplu care ar putea fi secretul unei vieți fericite.

Fericirea depinde de o combinație de factori, însă ceea ce pare să iasă în evidență în volumul vast de cercetări este petrecerea unui timp mai îndelungat alături de cei dragi.

Simplul fapt de a avea o persoană pe care te poți baza poate avea efecte semnificative asupra bunăstării mintale, au declarat experții, adăugând că și ei înșiși depun un efort conștient pentru a acorda prioritate timpului petrecut alături de cei dragi, după ce au observat impactul semnificativ al relațiilor asupra fericirii în cercetările lor, scrie Newsweek.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Concluziile au fost publicate în august în revista Journal of Happiness Studies.

„Calitatea legăturilor noastre sociale este, poate, factorul cel mai subestimat care influențează bunăstarea noastră mintală și, totuși, aceste legături sunt absolut esențiale pentru bunăstare pe tot parcursul vieții”, a declarat pentru Newsweek Jan-Emmanuel De Neve, directorul Centrului de Cercetare a Bunăstării de la Universitatea Oxford, care a fost unul dintre cei șase editori ai Raportului Mondial al Fericirii, deși nu a fost implicat în publicarea acestui studiu.

El a spus că aceste rezultate „confirmă ceea ce descoperim în fiecare an în Raportul Mondial al Fericirii: nivelul sprijinului social, încrederea și existența unor persoane pe care te poți baza sunt factorii care fac o diferență majoră atunci când explicăm diferențele de bunăstare atât la nivel individual, cât și la nivelul populației”.

„Aceasta este una dintre cele mai importante descoperiri ale științei bunăstării”, a declarat pentru Newsweek Lord Richard Layard, codirector al Programului pentru Bunăstare de la London School of Economics. „Așa cum spunea Aristotel, «Oamenii sunt ființe sociale».”

Ce au dezvăluit 600 de ani de cercetări globale despre fericire

În cadrul unei videoconferințe pe Zoom, 12 experți internaționali în știința bunăstării au discutat despre tendințele care au apărut în cei 600 de ani de cercetări privind fericirea.

Relațiile s-au evidențiat drept „unul dintre cei mai fiabili factori predictivi ai fericirii”, a declarat în cadrul discuției Lara Aknin, profesoară de psihologie socială la Universitatea Simon Fraser și coautoare a studiului.

„Știm că simplul fapt de a avea o singură persoană pe care te poți baza are consecințe extrem de importante. Existența mai multor relații și a mai multor comunități din care simți că faci parte amplifică acest sentiment de bunăstare”, a spus ea.

Printre alte tipare importante identificate s-a numărat faptul că, deși siguranța financiară reprezintă o bază solidă pentru bunăstare, veniturile suplimentare, peste nivelul necesar satisfacerii nevoilor de bază, nu au avut un impact la fel de mare asupra fericirii generale.

Ce au observat experții

Experții au observat că persoanele care desfășurau activități profesionale și alte activități în concordanță cu propriile valori erau, de asemenea, mai fericite. Același lucru era valabil și pentru cei care adoptau în mod intenționat anumite obiceiuri, precum exprimarea recunoștinței, savurarea experiențelor pozitive, ascultarea mai atentă, voluntariatul și implicarea mai activă în viața socială.

De fapt, cercetătorii au constatat că circumstanțele unei persoane — locul în care trăiește, vârsta sau statutul relațional — reprezintă doar aproximativ 10% din fericirea generală. În schimb, aproximativ 40% din fericirea unei persoane pare să depindă de modul în care aceasta alege să își petreacă timpul.

„Acest lucru le oferă numeroase oportunități persoanelor care sunt mai pesimiste din fire să înceapă să practice strategii susținute de cercetări, precum meditația sau recunoștința, care le-ar putea ajuta să privească lumea într-o lumină mai pozitivă”, a spus Aknin.

Experții au subliniat, de asemenea, că bunăstarea nu înseamnă să te simți fericit tot timpul, ci mai degrabă să îți construiești viața în jurul valorilor, punctelor forte și relațiilor tale, având totodată capacitatea de a te adapta la schimbări și la noi provocări.

De ce este atât de important timpul petrecut alături de cei dragi pentru fericire

De Neve a spus că, în propriile cercetări, în care echipa sa a analizat relația dintre bunăstare și simplul act de a lua masa împreună cu alte persoane, s-a constatat că oamenii care împărțeau cel puțin o masă cu alte persoane raportau un nivel mai ridicat de fericire, mai puțin stres, mai puțină tristețe și niveluri mai scăzute ale durerii.

„Acest lucru s-a confirmat în toate țările și culturile pe care le-am studiat”, a spus el. „Oamenii sunt ființe sociale: conectarea cu ceilalți este un factor esențial pentru o viață fericită și sănătoasă.”

El a spus că până și „cele mai trecătoare interacțiuni sociale — precum o scurtă conversație cu un necunoscut sau gestul banal de a lua masa împreună cu cineva — par să aibă un impact măsurabil și pozitiv asupra bunăstării noastre”.

Layard a spus că „ne formăm percepția despre noi înșine în funcție de modul în care ceilalți reacționează la noi”, explicând că relațiile pot avea, prin urmare, efecte profunde asupra sănătății fizice și mintale.

Gail Kinman, profesoară de psihologia sănătății ocupaționale la Birkbeck, Universitatea din Londra, a declarat pentru Newsweek că „legăturile sociale sunt esențiale pentru sănătatea mintală și fizică”, deoarece oferă „sprijin emoțional și practic, consolidează sentimentul de apartenență și ne ajută să ne protejăm de efectele nocive ale stresului și ale evenimentelor negative din viață”.

Ea a mai spus că cercetările au indicat o asociere între „relațiile bazate pe sprijin reciproc și o speranță de viață mai mare”.

„Singurătatea este una dintre principalele boli ale epocii noastre”, a spus Layard. „A fost agravată considerabil de rețelele sociale și de munca de acasă. Trebuie să inversăm ambele fenomene.”