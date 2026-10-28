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Premierul Niculescu a discutat cu reprezentanţii Uniunii Consiliilor Judeţene despre reforma administrativă şi comasarea voluntară

Olga Borșcevschi
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Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru a analiza presiunile bugetare cu care se confruntă administraţiile judeţene, priorităţile privind finanţarea serviciilor publice esenţiale şi măsurile necesare pentru finalizarea proiectelor de investiţii finanţate prin PNRR şi pentru atragerea eficientă a fondurilor europene.

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Niculescu – întâlnire cu reprezentanții UNCJR

„M-am întâlnit, astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, oameni cu multă experienţă administrativă şi cu o bună cunoaştere a problemelor cetăţenilor şi comunităţilor. Am analizat împreună presiunile bugetare cu care se confruntă, în special în ceea ce priveşte serviciile sociale, spitalele, drumurile judeţene şi finalizarea proiectelor cu termene apropiate. Sunt atât probleme transversale, cât şi specifice fiecărui judeţ. Toate acestea sunt în atenţia mea directă şi a membrilor cabinetului care m-au însoţit la această întâlnire: vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete”, a afirmat premierul, potrivit unui comunicat al Guvernului.

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Potrivit premierului Niculescu, rectificarea bugetară şi proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să ţină cont de aceste urgenţe.

„Sunt domenii care afectează direct viaţa oamenilor şi pentru care trebuie să găsim soluţii responsabile, în limitele resurselor disponibile.
Am discutat şi alte teme presante, precum pregătirea pentru iarnă, asigurarea energiei necesare cetăţenilor şi economiei, pregătirea măsurilor pentru a-i ajuta pe oamenii aflaţi în situaţii vulnerabile”, avertizează el.

Premierul mai afirmă că vrea o relaţie de lucru predictibilă cu administraţia publică locală.

„Programul de guvernare prevede continuarea reformei administrative, reguli mai clare pentru finanţele publice locale şi finalizarea proiectelor finanţate prin PNRR, alături de continuarea investiţiilor în sănătate, educaţie, infrastructură. Aceste obiective presupun o bună coordonare între ministere şi autorităţile judeţene”, spune premierul.

Premierul precizează că a discutat cu preşedinţii consililor judeţene despre reforma administrativ-teritorială şi comasarea voluntară, soluţii care se regăsesc în programul de guvernare, pentru a folosi mai bine banii publici, în folosul comunităţilor.

„După întâlnirea de astăzi, am încredere că administraţia locală va fi partener solid al Guvernului pentru reforme corecte şi bine fundamentate, care să aibă ca rezultat distribuirea cât mai bună a resurselor. Reprezentanţii administraţiei locale cunosc foarte bine aşteptările cetăţenilor şi ce trebuie făcut pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Am convenit o serie de măsuri prin care Guvernul să sprijine efortul comunităţilor de a încheia cu bine proiectele finanţate prin PNRR şi de a atrage mai rapid şi mai eficient resurse din fondurile de coeziune”, subliniază Niculescu.

El mai spune că obiectivul comun este să asigure servicii publice mai bune pentru oameni, să protejeze investiţiile şi să folosească responsabil resursele bugetare.

„Guvernul pe care îl conduc va acţiona pentru a aduce mai mulţi bani în România, prin mecanismele de finanţare europene, precum şi prin investiţii. Suntem foarte aproape de obiectivul nostru de a adera la OCDE, statut ce ne va deschide noi oportunităţi de dezvoltare, investiţii majore, acces la capitalul internaţional, adică o altă perspectivă economică, de încredere şi speranţă pentru o viaţă mai bună. Mulţumesc reprezentanţilor UNCJR pentru toate propuneri făcute, pentru deschidere şi încredere!”, mai transmite premierul Niculescu.

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