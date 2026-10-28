Partidul lui Benjamin Netanyahu acuză că alegerile parlamentare din Israel au fost fraudate. Netanyahu a condus țara, cu întreruperi, din funcția de premier timp de 19 ani. Ultimul mandat l-a obținut în 2022

Partidul Likud, condus de Benjamin Netanyahu, a acuzat oficial partidele arabe din Israel că au „furat” alegerile parlamentare prin fraudă electorală, amenințări, mită, falsuri și utilizarea de programe software interzise pentru a mobiliza alegătorii. Acuzațiile au fost lansate printr-un comunicat dur, imediat după publicarea rezultatelor parțiale de la scrutinul de marți, relatează The Jerusalem Post.

Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului, a fost la conducerea statului timp de 19 ani, depășind chiar și recordul deținut de fondatorul țării, David Ben-Gurion. Cei 19 ani au fost împărțiți în trei mandate distincte. Primul mandat a avut loc între 1996 și 1999, când a devenit și cel mai tânăr premier ales vreodată în Israel și primul născut chiar pe teritoriul statului, după declararea independenței. După ce a pierdut alegerile din 1999 în fața lui Ehud Barak, acesta s-a retras temporar din conducerea partidului Likud.

Netanyahu a revenit la putere în 2009 și a reușit să rămână la conducere timp de 12 ani consecutivi. În iunie 2021, o coaliție extrem de diversă, condusă de Naftali Bennett și Yair Lapid, a reușit să îl înlăture de la putere și să-l trimită pentru scurt timp în opoziție. La sfârșitul anului 2022, Netanyahu a realizat o nouă revenire spectaculoasă cu ajutorul unei coaliții de guvernare alături de partide ultraortodoxe și de extremă dreapta.

Acuzațiile au izbucnit în contextul în care numărătoarea parțială a voturilor arată că blocul politic condus de Netanyahu deține doar 53 de mandate, în timp ce opoziția numără 67 de mandate din cele 120 ale Knesset-ului. Din cadrul opoziției, partidele arabe au obținut un scor istoric cumulat de 19 mandate, ceea ce înseamnă că aceste formațiuni politice au devenit factori decisivi pentru viitoarea guvernare a Israelului.

„Alegerile din Statul Israel au fost furate de partidele arabe care susțin terorismul și distrugerea statului evreu prin infracțiuni grave care implică luare de mită, amenințări, violență, falsificare și utilizarea de programe informatice interzise pentru a mobiliza alegătorii”, a declarat partidul lui Netanyahu într-un comunicat.

Likud a anunțat că va prezenta sute de mărturii și dovezi Poliției Israelene, Shin Bet și Comitetului Electoral Central deoarece au existat nereguli la secțiile de votare din comunitățile arabe.

Partidul lui Netanyahu invocă acuzații legate de mii de plicuri cu bani, alături de buletine de vot pentru partidul arab Ra’am, amenințări, violențe împotriva membrilor comitetelor secțiilor de votare, intrarea peste alegători în cabinele de vot, votul sub identități duplicate, discrepanțe între numărul de plicuri și alegătorii înregistrați și utilizarea unui software interzis de mobilizare a alegătorilor.

Cu toate acestea, acuzațiile nu pot fi verificate independent și nici nu au fost făcute publice dovezi care să stabilească faptul că partidele arabe au manipulat sistematic rezultatele alegerilor.

„Cerem ca poliția și Shin Bet să efectueze o anchetă amănunțită privind furtul alegerilor de către partidele arabe și să-i aducă pe făptași în fața justiției”, a declarat Likud. „Cerem ca Comitetul Electoral Central să abordeze imediat ancheta acestor infracțiuni, care au compromis grav integritatea alegerilor din Israel și rezultatele alegerilor”.

În ciuda acuzațiilor de fraudă, primarul din Rahat, un oraș predominant beduin, a respins cu fermitate acuzațiile de fraudă ale partidului Likud, pe care le-a numit minciuni și incitare la adresa comunității beduine.

„Acestea sunt minciuni și falsități. Aceasta este incitare împotriva beduinilor. Pentru prima dată în istorie, am votat corect, cu buletinele de vot și cărțile de identitate. Nu am mai văzut niciodată alegeri atât de curate ca acestea. Este o rușine și o ocară”, a spus Talal al-Krenawi, primarul orașului Rahat.

Chiar înainte de afișarea rezultatelor parțiale au apărut informații conform cărora premierul Benjamin Netanyahu s-ar fi pregătit să conteste validitatea scrutinului în cazul unei înfrângeri, folosind o retorică similară cu cea a lui Donald Trump din anul 2020. Publicația The Times of Israel a raportat că partidul Likud a început încă de marți să pregătească terenul pentru a contesta rezultatele din secțiile de votare din localitățile cu populație majoritară arabă.

Scopul discuțiilor interne raportate de presă era utilizarea unui narativ de tip „alegeri trucate” în eventualitatea în care blocul de dreapta pierdea puterea. Miza principală este delegitimarea procesului electoral înainte ca rezultatele oficiale definitive să fie confirmate.

Marți, poliția israeliană a arestat trei bărbați din comunitățile beduine din sudul Israelului sub suspiciunea că ar fi încercat să distribuie plicuri cu bani alegătorilor pentru a-i convinge să voteze cu partidul Ra’am. Netanyahu s-a folosit imediat de acest incident pentru a lansa un „apel de urgență” către susținătorii săi. Reprezentanții arabi au reclamat, la rândul lor, probleme organizatorice în secțiile din comunitățile lor, inclusiv lipsa buletinelor de vot.