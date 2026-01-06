Prima pagină » Actualitate » Lucian Mîndruță îi ceartă pe cei care anunță că boicotează taxele lui Bolojan: „Să nu mai sune nici la 112 când au o problemă”. Ce mesaje a primit

06 ian. 2026, 21:03, Actualitate
Lucian Mîndruță / FOTO - Facebook

Lucian Mîndruță îi ceartă, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, pe cei care anunță că boicotează taxele impuse de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

„Păi suntem suveraniști doar pe banii altora?
Perfect. Să nu mai sune nici la 112 când au o problema. Să se opereze singuri de apendicită, să-și cumpere extinctoare la caz de incendiu și să dea zăpadă până la Pitești cu lopata când au drum acolo!
Sunt unii care anunță cu mândrie că nu plătesc taxele anul asta”, a scris vedeta TV, pe Facebook.

Dar nu toți urmăritorii săi au fost de acord cu el și au comentat ca atare. Iată doar câteva dintre mesajele primite de Lucian Mîndruță:

  • „Bănuiesc că nu mă suspectezi deloc de suveranism, dar nu pot să nu mă întreb dacă din banii furați din taxele românilor, nerecuperați de instituțiile statului sau din taxele pe care marii oligarhi nu le plătesc an de an la stat, deși ei folosesc mai mult ca oricine infrastructura statului, nu se pot plăti aceste servicii?! Stăm ca tâmpiții și urlăm ca sunt salarii mari la stat, în loc să-i forțăm să-și merite salariile cei ce le au! Da, eu vreau să trăiesc într-o țară cu salarii uriașe, dar cu 95% procent de recuperare prejudicii demonstrate și taxe de la datornici!”;
  • „Lucian, chiar dacă nu sunt de acord cu gestul ăsta, mi se pare că le amesteci grav și nici nu te pui în papucii celui căruia doar i se cer bani. Majorarea e la taxe și impozite locale. Și vezi că și statul mai uită să se achite față de cetățenii lui. De când am ajuns noi, presa, să fim de partea cealaltă? Serios întreb”;
  • „Populația e supărată de creșterea bruscă a impozitelor și pentru că nu au servicii publice de calitate din partea primăriilor. Operația de apendicită se face din contribuțiile la CAS, drumul se deszăpezește din accizele pe carburant, nu din taxele pe proprietăți”;
  • „Nu aș fi atât de radical. Gândește-te totuși că toate măsurile din ultima vreme au lovit doar în populație. Omiți intenționat, cred, faptul că aproape 60% din veniturile unei persoane se întorc înapoi către stat.
    Omiți faptul că:
    -alocațiile nu s-au mai indexat cu rata inflației
    -pensiile nu s-au mai indexat
    -majorarea salariului minim… o glumă etc.
    Și nu, nu sunt suveranist!”;
  • „Eu cred că toată supărarea vine de la faptul că au tot pus taxe în ultimul an, dar la ei nu se vede nimic, nici o reformă. Taxe tot mai mari pentru a acoperi găurile făcute de «Stan și Bran» anii trecuți, dar în aparatul de stat nu se întâmplă mare lucru, tot cei cu venituri mici suferă taxele”.

