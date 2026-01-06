Lucian Mîndruță îi ceartă pe cei care anunță că boicotează taxele lui Bolojan: „Să nu mai sune nici la 112 când au o problemă”. Ce mesaje a primit

Lucian Mîndruță îi ceartă, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, pe cei care anunță că boicotează taxele impuse de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

„Păi suntem suveraniști doar pe banii altora?

Perfect. Să nu mai sune nici la 112 când au o problema. Să se opereze singuri de apendicită, să-și cumpere extinctoare la caz de incendiu și să dea zăpadă până la Pitești cu lopata când au drum acolo!

Sunt unii care anunță cu mândrie că nu plătesc taxele anul asta”, a scris vedeta TV, pe Facebook.

Dar nu toți urmăritorii săi au fost de acord cu el și au comentat ca atare. Iată doar câteva dintre mesajele primite de Lucian Mîndruță: