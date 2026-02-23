Prima pagină » Știri externe » UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”

UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”

Mihai Tănase
23 feb. 2026, 09:20, Știri externe
UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Comisia Europeană cere Statelor Unite să respecte acordul comercial UE-SUA, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, iar Washingtonul a răspuns cu noi taxe globale de 15%. Bruxellesul avertizează că nu va accepta nicio creștere peste plafonul convenit.

Comisia Europeană a transmis duminică un mesaj ferm către Statele Unite, solicitând respectarea strictă a termenilor acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut. Reacția vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse anterior de președintele Donald Trump, urmate de anunțarea unor noi taxe generale.

Executivul european, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state membre ale Uniunea Europeană, a cerut Washingtonului „claritate deplină” cu privire la măsurile ce vor fi adoptate după decizia instanței supreme americane, scrie Reuters.com.

După hotărârea Curții Supreme, pronunțată vineri, președintele Donald Trump a anunțat introducerea unor tarife temporare generale de 10%, majorate la 15% doar o zi mai târziu.

Potrivit Comisiei Europene, aceste evoluții contravin spiritului și literei acordului comercial în vigoare.

„Situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase, așa cum au convenit ambele părți. O înțelegere este o înțelegere”, se arată într-un comunicat al Comisiei.

UE respinge ferm majorarea tarifelor americane după decizia Curții Supreme

Tonul adoptat de Bruxelles este semnificativ mai dur decât reacția inițială de vineri, când Comisia se limita la a preciza că analizează decizia Curții Supreme și menține dialogul cu administrația americană.

Acordul comercial UE-SUA, încheiat anul trecut, stabilește o rată tarifară de 15% pentru majoritatea mărfurilor europene, cu excepția celor supuse unor tarife sectoriale specifice, precum oțelul.

De asemenea, documentul prevede tarife zero pentru anumite produse, inclusiv aeronavele și piesele de schimb. În schimb, UE a acceptat eliminarea taxelor de import pentru numeroase produse americane și a renunțat la măsuri de retorsiune.

„În special, produsele UE trebuie să continue să beneficieze de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, a transmis Comisia Europeană, avertizând că tarifele imprevizibile perturbă piețele și subminează încrederea la nivel global.

Executivul UE a mai precizat că Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, a discutat sâmbătă această situație cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul american pentru comerț, Howard Lutnick, în încercarea de a evita o escaladare a tensiunilor comerciale transatlantice.

Recomandarea autorului:

Trump anunță tarife vamale globale de 10%, după ce Curtea Supremă a blocat o parte din tarifele anterioare. Decizia intră în vigoare din 24 februarie

Recomandarea video

Citește și

JOCURILE OLIMPICE Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
08:35
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
RĂZBOI Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
08:12
Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
PROTEST Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice
07:38
Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
07:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
CONTROVERSĂ China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze
07:00
China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze
DOCUMENT Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare
06:00
Războiul ruso-ucrainean de acum un secol și planul Ucrainei de a cuceri Bucovina. Cine a fost controversatul Simon Petliura, asasinat de un evreu dornic de răzbunare
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Un studiu masiv arată că poluarea aerului crește riscul de Alzheimer în rândul vârstnicilor
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
08:54
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
FLASH NEWS Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
08:50
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
SPORT Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
08:48
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
ECONOMIE Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
08:14
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
08:09
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
SHOWBIZ Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor
07:55
Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

Cele mai noi

Trimite acest link pe