UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”

Comisia Europeană cere Statelor Unite să respecte acordul comercial UE-SUA, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de președintele Donald Trump, iar Washingtonul a răspuns cu noi taxe globale de 15%. Bruxellesul avertizează că nu va accepta nicio creștere peste plafonul convenit.

Comisia Europeană a transmis duminică un mesaj ferm către Statele Unite, solicitând respectarea strictă a termenilor acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut. Reacția vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse anterior de președintele Donald Trump, urmate de anunțarea unor noi taxe generale.

Executivul european, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state membre ale Uniunea Europeană, a cerut Washingtonului „claritate deplină” cu privire la măsurile ce vor fi adoptate după decizia instanței supreme americane, scrie Reuters.com.

După hotărârea Curții Supreme, pronunțată vineri, președintele Donald Trump a anunțat introducerea unor tarife temporare generale de 10%, majorate la 15% doar o zi mai târziu.

Potrivit Comisiei Europene, aceste evoluții contravin spiritului și literei acordului comercial în vigoare.

„Situația actuală nu este propice pentru realizarea unui comerț și a unor investiții transatlantice echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase, așa cum au convenit ambele părți. O înțelegere este o înțelegere”, se arată într-un comunicat al Comisiei.

UE respinge ferm majorarea tarifelor americane după decizia Curții Supreme

Tonul adoptat de Bruxelles este semnificativ mai dur decât reacția inițială de vineri, când Comisia se limita la a preciza că analizează decizia Curții Supreme și menține dialogul cu administrația americană.

Acordul comercial UE-SUA, încheiat anul trecut, stabilește o rată tarifară de 15% pentru majoritatea mărfurilor europene, cu excepția celor supuse unor tarife sectoriale specifice, precum oțelul.

De asemenea, documentul prevede tarife zero pentru anumite produse, inclusiv aeronavele și piesele de schimb. În schimb, UE a acceptat eliminarea taxelor de import pentru numeroase produse americane și a renunțat la măsuri de retorsiune.

„În special, produsele UE trebuie să continue să beneficieze de cel mai competitiv tratament, fără creșteri ale tarifelor peste plafonul clar și cuprinzător convenit anterior”, a transmis Comisia Europeană, avertizând că tarifele imprevizibile perturbă piețele și subminează încrederea la nivel global.

Executivul UE a mai precizat că Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, a discutat sâmbătă această situație cu reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, și cu secretarul american pentru comerț, Howard Lutnick, în încercarea de a evita o escaladare a tensiunilor comerciale transatlantice.

