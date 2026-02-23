Președinta Comitetul Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a declarat oficial închise Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, duminică seara, la Verona Olympic Arena, după 16 zile de competiții și 116 titluri olimpice, într-o ceremonie spectaculoasă dedicată frumuseții, sportului și valorilor olimpice.

Șefa CIO, Kirsty Coventry a elogiat sportivii participanți și spiritul competiției olimpice pe Arena istorică din Verona, construită în secolul I, d. Hr.

„Ați fost incredibili, fiecare dintre voi. Curajoși. Fără teamă. Plini de inimă și pasiune. Ați dat totul pe zăpadă și gheață. Au fost două săptămâni de neuitat, trăind din plin fiecare moment. Ași dat totul și ați împărtășit totul cu noi”, a declarat președinta Comitetul Internațional Olimpic, Kirsty Coventry. „Acesta este adevăratul spirit olimpic: să concurezi, să îmbrățișezi, să ne facem mai buni unii pe alții, indiferent de rezultat. Ne-ați arătat cum arată excelența, respectul, prietenia într-o lume care deseori își uită valorile. Ne-ați arătat că Jocurile Olimpice sunt un loc pentru fiecare, un loc în care sportul ne aduce împreună”, a mai spus Kirsty Coventry.

La rândul său, Giovanni Malago, președintele Comitetului de organizare Milano-Cortina 2026, a transmis un mesaj de mulțumire și mândrie națională.

„Am promis că vom oferi sportivilor și Mișcării Olimpice o experiență unică în arene de clasă mondială, în peisaje de o frumusețe neasemuită, în mod sustenabil și lăsând o moștenire de durată. Bravo, Italia! Ți-ai ținut promisiunea”, a declarat Giovanni Malago.

Malago a adăugat că Jocurile au demonstrat importanța olimpismului într-o lume marcată de diviziuni.

„Ce am trăit în ultimele două săptămâni a demonstrat cât de mult contează Jocurile Olimpice de iarnă pentru Mișcarea Olimpică. A fost un caleidoscop extraordinar de realizări sportive și călătorii personale, în care pasiunile și emoțiile s-au împletit, alături de unele contradicții ale divizatei lumi în care trăim”, a mai spus Malago .

Ceremonia de stingere a flăcării olimpice

După declararea oficială a închiderii Jocurilor, flacăra olimpică s-a stins atât în „Picătura de foc” din Verona Olympic Arena, cât și în vasele olimpice din Milano și Cortina d’Ampezzo.

Ceremonia de închidere, intitulată „Frumusețe în acțiune”, a fost dedicată diferitelor forme de frumusețe ale Jocurilor Milano-Cortina 2026, de la artă și natură, la relații umane și performanță sportivă. Evenimentul, regizat de Alfredo Accatino și Adriano Martella, a implicat 440 de artiști și muzicieni și 800 de metri pătrați de ecrane LED.

Pe scenă au urcat, printre alții, fosta schioare Deborah Compagnoni, interpretul Achille Lauro, chef-ul Davide Oldani, muzicianul rock Manuel Agnelli și primarul Veronei, Damiano Tommasi.

Un moment simbolic l-a reprezentat aducerea „Picăturii de foc” într-o sticlă de Murano creată de Lino Tagliapietra, de către foștii schiori Maurilio De Zolt, Marco Albarello și Silvio Fauner, medaliați la Lillehammer 1994.

Sportivii au intrat împreună în arenă, conform tradiției ceremoniei de închidere. Portdrapelul României a fost patinatoarea Julia Sauter, România fiind reprezentată oficial și de consilierul de stat Ana Maria Geană și de vicepremierul Barna Tanczos.

România a participat la JO 2026 cu 29 de sportivi, la nouă discipline, cel mai bun rezultat fiind locul cinci la bob-2 masculin, obținut de Marcel Tentea și George Iordache.

În final, drapelul olimpic a fost predat pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2030, care vor avea loc în Alpii Francezi, marcând simbolic trecerea către următoarea ediție a competiției supreme a sporturilor de iarnă.

