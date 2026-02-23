Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile

Operatorul de telecomunicații Digi RCS-RDS transmite un nou mesaj către clienții săi din întreaga țară. Compania încurajează utilizarea facturii electronice și a metodelor moderne de plată, potrivit unui anunț postat pe Facebook.

Digi RCS-RDS subliniază că digitalizarea procesului de facturare le oferă abonaților mai mult control și flexibilitate.

Modalități de plată disponibile

Potrivit anunțului, utilizatorii pot activa gratuit factura electronică, urmând să primească notificări prin SMS sau e-mail imediat ce documentul este emis. Astfel, clienții știu în timp real când apare factura și pot decide momentul în care o achită, fără riscul de a o pierde sau de a depăși termenul de plată.

„Știi exact când s-a emis, plătești când vrei! Activează gratuit factura electronică și primești notificare prin SMS sau e-mail imediat ce se emite. Ai control total, nu rătăcești niciodată factura și poți plăti simplu, atât online, cât și în magazine”, este mesajul postat pe Facebook.

Reprezentanții Digi RCS-RDS precizează că facturile se vor achita în mai multe feluri, în funcție de preferințele fiecărui client:

Online – prin contul de client sau alte metode de plată electronică;

În magazinele Digi – direct la casierie;

Prin alte opțiuni digitale disponibile, în funcție de serviciul utilizat.

Operatorul de telecomunicații arată că utilizarea facturii electronice simplifică administrarea serviciilor și reduce timpul necesar pentru efectuarea plăților. Aceasta este o soluție rapidă și sigură pentru toți abonații. În plus, se pune accent pe ideea de control total asupra facturii: utilizatorii pot verifica oricând detaliile, primesc notificări imediate și pot plăti la momentul ales de ei.

De asemenea, se scot în evidență beneficiile digitale, precum accesul facil la documente și eliminarea riscului de pierdere a facturilor.

Prin această inițiativă, Digi RCS-RDS promovează soluțiile digitale în relația cu clienții, într-un moment în care din ce în ce mai mulți utilizatori preferă să își administreze online serviciile de telecomunicații.

