Prima pagină » Actualitate » Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile

Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile

23 feb. 2026, 07:33, Actualitate
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații

Operatorul de telecomunicații Digi RCS-RDS transmite un nou mesaj către clienții săi din întreaga țară. Compania încurajează utilizarea facturii electronice și a metodelor moderne de plată, potrivit unui anunț postat pe Facebook.

Digi RCS-RDS subliniază că digitalizarea procesului de facturare le oferă abonaților mai mult control și flexibilitate.

Modalități de plată disponibile

Potrivit anunțului, utilizatorii pot activa gratuit factura electronică, urmând să primească notificări prin SMS sau e-mail imediat ce documentul este emis. Astfel, clienții știu în timp real când apare factura și pot decide momentul în care o achită, fără riscul de a o pierde sau de a depăși termenul de plată.

„Știi exact când s-a emis, plătești când vrei! Activează gratuit factura electronică și primești notificare prin SMS sau e-mail imediat ce se emite. Ai control total, nu rătăcești niciodată factura și poți plăti simplu, atât online, cât și în magazine”, este mesajul postat pe Facebook.

Reprezentanții Digi RCS-RDS precizează că facturile se vor achita în mai multe feluri, în funcție de preferințele fiecărui client:

  • Online – prin contul de client sau alte metode de plată electronică;
  • În magazinele Digi – direct la casierie;
  • Prin alte opțiuni digitale disponibile, în funcție de serviciul utilizat.

Operatorul de telecomunicații arată că utilizarea facturii electronice simplifică administrarea serviciilor și reduce timpul necesar pentru efectuarea plăților. Aceasta este o soluție rapidă și sigură pentru toți abonații. În plus, se pune accent pe ideea de control total asupra facturii: utilizatorii pot verifica oricând detaliile, primesc notificări imediate și pot plăti la momentul ales de ei.

De asemenea, se scot în evidență beneficiile digitale, precum accesul facil la documente și eliminarea riscului de pierdere a facturilor.

Prin această inițiativă, Digi RCS-RDS promovează soluțiile digitale în relația cu clienții, într-un moment în care din ce în ce mai mulți utilizatori preferă să își administreze online serviciile de telecomunicații.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Digi RCS-RDS România a făcut anunțul. Abonamentul costă 40,67 lei/lună

Tarife Digi RCS-RDS România 2026 | Cât costă „Abonamentul Nelimitat” acum

Digi RCS-RDS oferă noul smartphone Samsung Galaxy A17 tuturor abonaților din România. Cu o singură condiție

Recomandarea video

Citește și

SPORT Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
08:48
Sorin Cârțu anunță planurile Universității Craiova pentru play-off: „Asta este gândirea la nivel de club”. Ce spune despre situația de la FCSB
ECONOMIE Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
08:14
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
08:09
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
ECONOMIE Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
07:33
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
ACTUALITATE 23 Februarie, calendarul zilei: Adrian Bumbescu împlinește 66 de ani, Emily Blunt 43. Dakota Fanning face 32 de ani
07:15
23 Februarie, calendarul zilei: Adrian Bumbescu împlinește 66 de ani, Emily Blunt 43. Dakota Fanning face 32 de ani
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
07:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 870. Președintele Iranului vorbește despre „semnale încurajatoare” în negocierile cu americanii
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Un studiu masiv arată că poluarea aerului crește riscul de Alzheimer în rândul vârstnicilor
FLASH NEWS UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
09:20
UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
08:54
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
FLASH NEWS Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
08:50
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
JOCURILE OLIMPICE Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
08:35
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
RĂZBOI Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
08:12
Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
SHOWBIZ Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor
07:55
Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

Cele mai noi

Trimite acest link pe