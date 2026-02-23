Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”

Radu Miruță, Ministrul Apărării, revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ministrul a precizat, în cadrul unui post de televiziune, că „sunt multe neajunsuri” în armată. De asemenea, a adus în atenție și ce a discutat cu premierul Ilie Bolojan.

În cadrul unei emisiuni de la Digi24, Ministrul Apărării a făcut o serie de precizări legate de situația din armată. Radu Miruță a menționat că armata se confruntă cu „multe neajunsuri”, iar printre exemple se numără sumele primite de militari pentru locuință și diurna celor care pleacă în misiune. Ministrul a precizat că militarul care pleacă în misiune are o diură de 23-24 de lei.

„Sunt multe neajunsuri, dacă vreți. Pentru aceia care îndeplinesc criteriile de a primi locuință – bani pentru locuință de la minister, sunt situații în care primesc 500 și ceva de lei, este raportat la 2017. Un om care pleacă într-o misiune are diurnă 23 sau 24 lei.

Trebuie să ne uităm la toate aceste tronsoane, pentru că nu putem să pretindem armată performantă, nu putem să pretindem o apărare a teritoriului cât și a populației, dacă nu le dăm acestor oameni și ce au nevoie”, a spus ministrul Apărării.

„Nu vom modifica modul în care se calculează pensiile”

Ministrul Apărării a mai menționat faptul că la această reducere de cheltuieli se va contribui și cu Ministerul Apărării, însă nu există în plan o modificare a modului în care sunt calculate pensiile. El a mai menționat că nu vor fi scăzute veniturile militarilor aflați în activitate.

„Vom contribui și cu Ministerul Apărării la această reducere de cheltuieli, dar nu vom modifica modul în care se calculează pensiile. Nu vom scădea veniturile celor care sunt în activitate și nu vom micșora numărul de militari. Astăzi avem o încadrare de 61%, adică aproape 40% din cât trebuie să fie. Dacă mai reducem din venituri ce ne așteptăm?”, a continuat ministrul, la Digi24.

În cadrul emisiunii, Ministrul Apărării a fost întrebat dacă a discutat cu Ilie Bolojan pe tema reducerilor cheltuielilor din punctul de vedere al vârstei de pensionare. Ministrul Apărării a precizat că nu premierul României a avut această propunere.

„Atunci când a apărut celebra discuție de săptămâna trecută, cum că în coaliție s-a venit cu acea idee creață de a reduce norma de hrană de la militari, să știți că n-a venit domnul premier Ilie Bologan cu această propunere”, a spus Radu Miruță.

Ce a discutat cu Ilie Bolojan

„N-a venit domnul Bolojan. Domnul Bolojan a luat act, a auzit despre propunere, a rămas la masă discuția și i-am explicat cu cifre, i-am explicat, i-am dat cifrele din interiorul ministerului. Când a înțeles, s-a oprit asta și a dispărut. A apărut brusc. De unde a apărut brusc? Pentru că probabil toată lumea astăzi încearcă să tragă plapuma pe picioare, dar are o suprafață fixă. Dacă tragi pe picioare, rămâi cu mâinile afară.

Nu poți să acoperi tot patul, că este mai mică, dar ne uităm. Dacă e să-ți înghețe vârful la picioare sau capul, mai bine îți îngheață vârful la picioare. Nu poți să reduci de la armată. Că mă nimeresc eu acum la armată, sunt ministrul Apărării, dar nu putem discuta despre dezvoltare în România dacă nu avem deasupra capului o umbrelă de securitate”, a explicat ministrul Apărării.

