Mîndruță îi ia apărarea lui Orban: Un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele

Lucian Mîndruță îi apărarea lui Ludovic Orban și spune, într-o postare pe Facebook, că „un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele”.

„Un consilier al președintelui trebuie să-l sfatuiască, nu să-l asculte si să-i duca mai departe ordinele. Ca nu e fi-su. Ideal ar trebui să joace rolul bunicului. Al prietenului. Prietenii te pot si contrazice. Și abia atunci stii ca sunt adevărați”, a scris jurnalistul pe Facebook, în contextul revocării lui Ludovic Orban, din calitatea sa de consilier prezidențial pe politică internă.

De precizat este că, Administraţia Prezidenţială a anunţat astăzi că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”.

Ulterior, Ludovic Orban a spus că, în realitate, decizia de revocare a fost a lui Nicușor Dan.

Pe tema acestui subiect s-a pronunțat și Andrei Caramitru, care a reacționat pe pagina de Facebook, după ce Nicușor Dan l-a revocat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial.

Andrei Caramitru a spus că Nicușor Dan nu ar fi ajuns acolo unde este acum, dacă nu ar fi avut susținerea lui Ludovic Orban și a PNL-ului. Citește mai departe AICI!

