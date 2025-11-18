Prima pagină » Actualitate » Mîndruță îi ia apărarea lui Orban: Un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele

Mîndruță îi ia apărarea lui Orban: Un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele

18 nov. 2025, 23:48, Actualitate
Mîndruță îi ia apărarea lui Orban: Un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele
sursa foto: Facebook/Mediafax foto

Lucian Mîndruță îi apărarea lui Ludovic Orban și spune, într-o postare pe Facebook, că un consilier al presedintelui trebuie -l sfătuiască, nu -l asculte și să-i ducă mai departe ordinele”.

Un consilier al președintelui trebuie să-l sfatuiască, nu să-l asculte si să-i duca mai departe ordinele. Ca nu e fi-su. Ideal ar trebui să joace rolul bunicului. Al prietenului. Prietenii te pot si contrazice. Și abia atunci stii ca sunt adevărați”, a scris jurnalistul pe Facebook, în contextul revocării lui Ludovic Orban, din calitatea sa de consilier prezidențial pe politică internă.

De precizat este că, Administraţia Prezidenţială a anunţat astăzi şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”.

Ulterior, Ludovic Orban a spus că, în realitate, decizia de revocare a fost a lui Nicușor Dan.

Pe tema acestui subiect s-a pronunțat și Andrei Caramitru, care a reacționat pe pagina de Facebook, după ce Nicușor Dan l-a revocat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial.

Andrei Caramitru a spus Nicușor Dan nu ar fi ajuns acolo unde este acum, dacă nu ar fi avut susținerea lui Ludovic Orban și a PNL-ului. Citește mai departe AICI!

