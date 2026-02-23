Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”

Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”

23 feb. 2026, 08:09, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale. „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”
Război în Ucraina, ziua 1.460. Zelenski respinge concesiile teritoriale / Sursa Foto: Facebook Volodimir Zelenski

Războiul din Ucraina a intrat luni, 23 februarie 2026, în a 1.460-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean a declarat într-un interviu acordat BBC că războiul cu Rusia are deja dimensiuni globale și că singurul răspuns eficient este creșterea presiunii militare asupra Kremlinului.

Liderul de la Kiev a exclus acceptarea unor concesii teritoriale.

Unde a avut loc interviul

Interviul a avut loc în incinta puternic securizată a administrației de la Kiev, într-un context în care, potrivit relatării, verificările de acces au fost mult mai stricte decât la întâlnirile obișnuite cu șefi de stat – o măsură explicabilă într-o țară aflată în război, cu un președinte care rămâne o țintă pentru Rusia.

Declarațiile vin pe fondul negocierilor de pace mediate de SUA la Geneva, descrise de părți drept „dificile”, fără un progres decisiv. În timp ce Washingtonul a vorbit despre „progrese semnificative”, președintele american Donald Trump a cerut public Kievului să accepte rapid o înțelegere.

În interviu, Zelenski a respins explicit ideea că un armistițiu ar trebui obținut prin retragerea Ucrainei din Donbas și alte regiuni. Despre solicitările Moscovei, el a spus că nu le privește „simplu ca pe pământ”, ci ca pe o slăbire a pozițiilor și o renunțare la „sute de mii de oameni care trăiesc acolo”.

Potrivit Reuters, unul dintre punctele de fricțiune rămâne cererea Moscovei ca Ucraina să cedeze estul regiunii Donețk, solicitare pe care Kievul a respins-o în mod repetat.

Zelenski a avertizat că o încetare a focului obținută prin concesii ar putea să-i ofere lui Putin doar timpul necesar refacerii capacității militare. „Ar putea să-l satisfacă pentru o vreme… are nevoie de o pauză…”, a spus el, adăugând că nu exclude reluarea războiului după regrupare.

Zelenski promite să recupereze teritoriile pierdute

Întrebat ce ar însemna victoria, președintele ucrainean a spus că obiectivul imediat este oprirea crimelor și revenirea la o viață normală, însă a insistat și pe o dimensiune mai largă: oprirea lui Putin „astăzi”, pentru că „nu se va opri la Ucraina.

În același timp, Zelenski a afirmat că recuperarea tuturor teritoriilor pierdute de Ucraina este „doar o chestiune de timp”, dar a recunoscut că „astăzi” costul ar fi uriaș în vieți omenești și că lipsa de armament depinde și de parteneri.

El a reluat ideea revenirii la granițele din 1991, anul independenței Ucrainei după prăbușirea Uniunea Sovietică, pe care o descrie drept „justiție”.

În contextul relației cu Washingtonul, Zelenski a respins acuzația că ar fi „dictator” și că ar fi început războiul. Iar despre posibilitatea unor garanții americane de securitate, el a sugerat că acestea ar trebui ancorate instituțional, inclusiv prin aprobări ale Congresul Statelor Unite, pentru a rezista schimbărilor politice de la Washington, D.C.

Fără alegeri prezidențiale în Ucraina

Pe tema cererii americane ca Ucraina să organizeze alegeri, Zelenski a spus că scrutinul este dificil sub lege marțială și în condițiile în care milioane de ucraineni sunt refugiați, iar teritoriile sunt ocupate de ruși.

Totuși, el a lăsat deschisă posibilitatea organizării unui scrutin prezidențial dacă ar deveni o condiție pentru încheierea războiului; dar, insistă el, ar fi nevoie mai întâi de garanții solide de securitate.

În paralel, negocierile de la Geneva nu au produs încă un acord, iar subiectele teritoriale și garanțiile de securitate rămân printre cele mai sensibile puncte ale discuțiilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Un studiu masiv arată că poluarea aerului crește riscul de Alzheimer în rândul vârstnicilor
FLASH NEWS UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
09:20
UE avertizează Washingtonul că nu va accepta noile tarife ale lui Trump, după decizia Curții Supreme a SUA: „Acordul comercial trebuie respectat”
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
08:54
Ministrul Radu Miruță revine în scandalul normei de hrană a militarilor. Ce a vorbit cu Ilie Bolojan: „Sunt multe neajunsuri”
FLASH NEWS Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
08:50
Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni
JOCURILE OLIMPICE Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
08:35
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, declarate oficial închise. Kirsty Coventry: „Ne-ați arătat cum arată excelența”
RĂZBOI Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
08:12
Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”
SHOWBIZ Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor
07:55
Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

Cele mai noi

Trimite acest link pe