Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump”

O posibilă întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, potrivit emisarului american Steve Witkoff, care afirmă că președintele Donald Trump ar putea participa la discuții, dacă acestea vor avea șanse reale de succes.

O întâlnire la nivel înalt între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, a declarat emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, într-un interviu acordat postului Fox News, citate de publicația ucraineană The New Voice of Ukraine.

„Noi, împreună cu Jared Kushner, sperăm că propunerile pe care le-am pus pe masă vor apropia părțile în următoarele trei săptămâni și ar putea duce la un summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Ar putea fi o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui Donald Trump. Vom vedea”, a declarat Steve Witkoff.

Emisarul american a precizat însă că Donald Trump nu va accepta o astfel de întâlnire dacă nu există perspective clare de rezultate concrete.

„El are o abilitate unică de a face acest lucru. Sper că veți auzi vești bune în următoarele săptămâni”, a mai spus Witkoff.

Steve Witkoff a recunoscut că a fost criticat pentru întâlnirile sale frecvente cu Vladimir Putin, explicând că acestea au fost necesare pentru a înțelege poziția Rusiei. El a precizat că s-a întâlnit de opt ori cu liderul rus, considerând acest demers esențial pentru eventuale negocieri.

Rusia nu renunță la cererile maximaliste în Ucraina

Declarațiile vin în contextul în care mai multe instituții media au relatat anterior despre posibilitatea organizării unei întâlniri directe între Zelenski și Putin. În acest cadru, discuții trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc la Geneva, în perioada 17-18 februarie.

Delegațiile au discutat probleme umanitare și de securitate, inclusiv diferențele teritoriale. Potrivit publicației Axios, negocierile „au ajuns într-un impas” din cauza poziției Rusiei. În schimb, Steve Witkoff a susținut că întâlnirile „au dus la progrese semnificative”.

Pe 18 februarie, Volodimir Zelenski a descris discuțiile drept dificile, menționând că progrese reale au fost înregistrate doar pe segmentul militar, inclusiv în ceea ce privește acordul pentru monitorizarea încetării focului, cu implicarea Statelor Unite.

Șeful delegației ucrainene la Geneva, Rustem Umerov, a declarat după cele două zile de negocieri că discuțiile au fost intense și substanțiale. El a precizat că atât delegațiile politice, cât și cele militare au fost implicate, fiind discutate parametri de securitate și mecanisme de implementare a unor eventuale decizii.

De cealaltă parte, șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a caracterizat discuțiile drept „profesionale”.

Pe 19 februarie, Volodimir Zelenski a anunțat că a programat o întâlnire specială pentru 20 februarie cu echipa de negociatori revenită de la Geneva, pentru a analiza următorii pași ai procesului de negocieri.

