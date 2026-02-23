Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

La 53 de ani, Cristian Boureanu a acceptat provocarea Survivor și a demonstrat că poate face față unor condiții grele, departe de luxul cu care este familiarizat.

Cum se întreține, însă, Cristian Boureanu, după ce s-a retras din politică? Ce avere are Faimosul de la Survivor? Potrivit cancan.ro, acesta nu o duce deloc rău.

Averea lui Boureanu a fost construită în mare parte în anii 2000, prin afaceri în domeniul construcțiilor și al imobiliarelor, fiind completată de activitatea sa politică de lungă durată.

În decursul anilor, Cristian Boureanu a avut funcții importante în politică. După ce s-a retras de pe „scenă”, fostul politician și-a văzut de afacerile sale.

Află pe cancan.ro ce avere are, de fapt, Cristian Boureanu…

