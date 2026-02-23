Prima pagină » Magazin » Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

Ce avere are Cristian Boureanu, de fapt. Cum se întreține Faimosul de la Survivor

La 53 de ani, Cristian Boureanu a acceptat provocarea Survivor și a demonstrat că poate face față unor condiții grele, departe de luxul cu care este familiarizat.

Cum se întreține, însă, Cristian Boureanu, după ce s-a retras din politică? Ce avere are Faimosul de la Survivor? Potrivit cancan.ro, acesta nu o duce deloc rău.

Averea lui Boureanu a fost construită în mare parte în anii 2000, prin afaceri în domeniul construcțiilor și al imobiliarelor, fiind completată de activitatea sa politică de lungă durată.

În decursul anilor, Cristian Boureanu a avut funcții importante în politică. După ce s-a retras de pe „scenă”, fostul politician și-a văzut de afacerile sale.

