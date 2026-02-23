Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului. Ministra Mediului trebuie să explice blocajul de la barajul Mihăileni

23 feb. 2026, 08:50
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, este așteptată luni, în plenul Camerei Deputaților, la Ora Guvernului, la solicitarea PSD. Tema dezbaterii este „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investițiilor strategice ale statului – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”.

Diana Buzoianu este așteptată la Ora Guvernului, de la ora 16:00, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD. Prezeneța acesteia este cerută pentru prezentarea unor teme de interes major pentru viața economică, socială, precum și pentru securitatea energetică și interesele strategice ale României: „Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului român – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.

Ministra Mediului a mai fost chemată în plenul Camerei Deputaților

Nu este pentru prima dată când Diana Buzoianu este chemată în plenul Camerei Deputaților. AUR a chemat-o în luna decembrie, la Ora Guvernului, tema dezbaterii fiind „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic național și responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

De asemenea, reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au transmis miercuri, după ce Curtea de Apel Cluj a admis o acțiune a unor activiști de mediu și a anulat autorizația de construire, emisă în 1987, a Barajului de la Mihăileni, de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara, că prin blocarea investiției, aproape terminată, comunitățile locale rămân expuse unor riscuri hidrologice, iar finalizarea acumulării este „esențială” pentru protejarea vieții și bunurilor populației.
„Acumularea Mihăileni este o lucrare de importanţă naţională, cu potenţial ridicat de contribuţie la dezvoltarea infrastructurii hidrotehnice din bazinul hidrografic Crişul Alb. Aceasta va permite o gestionare eficientă a resurselor de apă, cu beneficii pentru protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea apei la folosinţe (populaţie şi industrii), potenţialul de producerea a energiei regenerabile şi dezvoltarea durabilă a regiunii. Barajul Mihăileni oferă şi o resursă strategică de apă potabilă, esenţială în contextul secetelor prelungite provocate de schimbările climatice”, a transmis Administrația Națională „Apele Române”. 

