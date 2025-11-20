Prima pagină » Actualitate » Ludovic Orban, după ce a fost debarcat de președinte: „Foarte multă lume știe ce am făcut pentru Nicușor Dan. Am fost ca un părinte politic”

Ludovic Orban, după ce a fost debarcat de președinte: „Foarte multă lume știe ce am făcut pentru Nicușor Dan. Am fost ca un părinte politic”

20 nov. 2025, 23:25, Actualitate

Ludovic Orban a vorbit, la B1 TV, despre plecarea sa din funcția de consilier prezidențial și a spus că se aștepta la un val de dezaprobare și dezamăgire din partea oamenilor la adresa lui Nicușor Dan, pentru care el a fost ca un tată politic”.

Cumva plecarea dumneavoastră a provocat un val de dezaprobare și de dezamăgire la adresa lui Nicușor Dan, vă așteptați la asta?

Mă așteptam. Dacă m-ar fi întrebat, ca și consilier prezidențial, dacă să-l demită pe Ludovic Orban, i-aș fi spus că există un consilier pe care, sfatul meu ar fi să nu-l demită. Din câteva motive: 1 – calibrul, să lăsăm falsa modestie deoparte, background-ul, experiența, 2 – faptul că foarte multă lume știe ce am făcut eu pentru Nicușor Dan. Am fost ca un fel de părinte politic al lui Nicușor Dan, de la Primăria Capitalei 2020, Primăria Capitalei 2024, inclusiv prezidențialele din 2025. Și 3 – faptul că ceea ce gândesc și ceea ce spun este în mare măsură conform așteptărilor acelor care au crezut în Nicușor Dan, care, nu cred că sunt încântați când văd că Nicușor Dan se înțelege atât de bine cu Grindeanu, nu cred deloc că sunt încântați când dă declarații oaerecum echivoce legate de pensiile speciale ale magistraților. Este un om care a încercat să medieze și să se ajungă la o soluție astfel încât să se evite posibilitatea de atacare la CCR, numai că nu se poate discuta cu actualii lideri ai magistraților, adică cu președinta ÎCCJ și cu președintele CSM pentru că sunt complet nerezonabile”, a declarat Ludovic Orban.

